شركة تونسية إيطالية تضع المنتوج التونسي في قلب المنظومة الصناعية العالمية للقهوة

أفادت وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي أنه في إطار برنامجها لمتابعة الشركات المنتصبة في تونس والإصغاء إلى مشاغلها، أدّى جلال الطبيب المدير العام للوكالة يوم 27 جانفي 2026 زيارة إلى الشركة التونسية الايطالية ” Brix café “بريكس كافيه لإنتاج القهوة والمنتصبة حديثا بمنطقة سليمان من ولاية نابل، مرفوقًا بالسيد إبراهيم المديني المهندس العام المكلف بقطاع الصناعات الغذائية.

وأضافت وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي أنه هذه الزيارة مثّلت فرصة للتأكيد على أهمية الدور الذي تلعبه الشركة في قطاع حيوي، إذ توفر مواطن شغل عديدة وتساهم في تصدير القهوة التونسية كمنتوج عالي الجودة إلى الأسواق العالمية. حيث لا تعتبر بريكس كافيه شركة لتحميص القهوة فقط، بل مركز ابتكار يجمع بين أصالة تقاليد القهوة العريقة ورؤية صناعية متطورة. وبفضل انتقاء أجود حبوب البن واعتماد تقنيات تحميص متطور وذلك عبر استثمارات هامة.

وأشارت الوكالة أن الشركة عززت حضورها العالمي من خلال شراكات استراتيجية تعيد صياغة سلسلة القيمة بأكملها، منها الشراكة مع إنفينيتي ” infinity”التي مكّنتها من الانتشار بكفاءة في قطاع خدمات البيع الذاتي لتصل نكهة بريكس كافيه الأصيلة إلى المكاتب والأماكن العامة والشركات الكبرى، وكذلك التعاون مع مجموعة” Stellantis” ستيلانتيس الذي يساهم في تدعيم الاقتصاد الدائري عبر تحويل مخلفات القهوة إلى موارد تُستخدم في تصنيع مكونات لوحة القيادة للسيارات. مما يقلل من الأثر البيئي وتضع ” Brix café ” في قلب المنظومة الصناعية العالمية للقهوة ومنه تموقع المنتوج التونسي في سلاسل القيمة العالمية.

