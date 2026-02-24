Français
Anglais
العربية
الأخبار

شركة تونسية خامسة تحصل على ترخيص لاستيراد التمور العضوية إلى روسيا

أعلنت  سفارة تونس في موسكو  أن هيئة الاعتماد “روسكاشيستفو-أورجانيك” أكدت حصول شركة “بركة” على لقب أول منتج للتمور العضوية في تونس.

وقد تحصلت الشركة  على ترخيص للتصدير إلى روسيا، لتصبح بذلك خامس شركة تونسية تحصل على هذا الاعتماد، متجاوزةً بذلك إسبانيا.

وقد منحت هيئة الاعتماد “روسكاشيستفو-أورجانيك” شركة “بركة” شهادة اعتماد كأول منتج للتمور العضوية في تونس.

وذكرت وكالة تاس للأنباء، نقلاً عن بيانات من “روسكاشيستفو”، أن شركة “بركة” حصلت على ترخيص لاستيراد التمور العضوية إلى روسيا ووضع علامة “عضوي” الحكومية عليها.

وأضاف التقرير أن عدد المنتجين العضويين التونسيين المعتمدين قد شارف الآن على خمسة، مما أتاح لتونس بتجاوز إسبانيا، حيث حصلت أربع شركات اسبانية فقط على شهادات اعتماد وفقًا للمعايير العضوية.

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:, ,

Recommended for you


الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

384
أخر الأخبار

الطقس هذا الأسبوع مستقر… لكن السبت القادم يحمل مفاجآت [فيديو]

352
الأخبار

تعزيزات أمنية و أعمال شغب عنيفة بعد مقتل “إل مينتشو” إمبراطور المخدرات في المكسيك
334
الأخبار

فرنسا : أسوأ سفير لترامب يعاود الكرة… هناك من يُطرَد و هناك تشارلز كوشنر
320
اقتصاد وأعمال

الجزائر: عبد المجيد تبون يعين لبو محمد لمين محافظا لبنك الجزائر
304
الأخبار

بقلم مرشد السماوي : مادامت الأراضي الفلسطينية و شعبها سيحكمهم مجلس السلام بزعامة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب برضى كل العرب و المسلمين فعلى الدنيا السلام؟…..
303
اقتصاد وأعمال

تونس – المالية العمومية: عجز في الميزانية بقرابة 9 مليار دينار و ضغط جبائي بنسبة 25,9% خلال سنة 2025
292
الأخبار

قابس: حجز أكثر من 3200 لتر من الزيت النباتي المدعم منذ بداية شهر رمضان
284
أخر الأخبار

رمضان: كيف نُرافق الطفل في أول تجربة صيام له؟ [فيديو]
281
الأخبار

رقم سلبي تاريخي لمحمد صلاح في الدوري الإنقليزي الممتاز
270
الأخبار

غدا : جلسة إستماع بالبرلمان حول مقترح قانون للتمديد في آجال الإمتثال للواجبات الخاصّة بالفوترة الإلكترونية

© 2026 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى