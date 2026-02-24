شركة تونسية خامسة تحصل على ترخيص لاستيراد التمور العضوية إلى روسيا

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أعلنت سفارة تونس في موسكو أن هيئة الاعتماد “روسكاشيستفو-أورجانيك” أكدت حصول شركة “بركة” على لقب أول منتج للتمور العضوية في تونس.

وقد تحصلت الشركة على ترخيص للتصدير إلى روسيا، لتصبح بذلك خامس شركة تونسية تحصل على هذا الاعتماد، متجاوزةً بذلك إسبانيا.

وقد منحت هيئة الاعتماد “روسكاشيستفو-أورجانيك” شركة “بركة” شهادة اعتماد كأول منتج للتمور العضوية في تونس.

وذكرت وكالة تاس للأنباء، نقلاً عن بيانات من “روسكاشيستفو”، أن شركة “بركة” حصلت على ترخيص لاستيراد التمور العضوية إلى روسيا ووضع علامة “عضوي” الحكومية عليها.

وأضاف التقرير أن عدد المنتجين العضويين التونسيين المعتمدين قد شارف الآن على خمسة، مما أتاح لتونس بتجاوز إسبانيا، حيث حصلت أربع شركات اسبانية فقط على شهادات اعتماد وفقًا للمعايير العضوية.

