شركة دنماركية تقاضي ترامب

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أعلنت شركة أورستد الدنماركية العملاقة للطاقة المتجددة و أكبر مطور لمزارع الرياح البحرية في العالم، يوم الجمعة، أنها رفعت دعوى قضائية ضد إدارة ترامب بسبب تعليق مشروعها “ريفولوشن ويند” البالغة قيمته 5 مليارات دولار.

و ارتفعت أسهم الشركة المدرجة في بورصة كوبنهاغن بأكثر من 4% عقب هذا الخبر مما جعلها من بين أفضل الأسهم أداءً في مؤشر ستوكس 600 الأوروبي، وفقا لشبكة “سي إن بي سي”.

و أوضحت أورستد، في بيان، أنها ستسعى للحصول على أمر قضائي ضد قرار الإدارة الأمريكية بوقف مشروع ريفولوشن ويند، الواقع على بعد حوالي 24 كيلومترًا جنوب ساحل رود آيلاند.

و أضافت أورستد : “كما كان الحال مع أمر وقف العمل الصادر في أوت 2025، فإن مشروع ريفولوشن ويند يواجه ضررًا بالغًا جراء استمرار أمر تعليق عقد الإيجار.

و نتيجة لذلك، يُعد اللجوء إلى القضاء خطوة ضرورية لحماية حقوقنا المشروعة”.

و أضافت الشركة : “أنفقت شركة ريفولوشن ويند مليارات الدولارات و التزمت بها، معتمدةً على عملية مراجعة شاملة، وقد استجابت لمتطلباتها”.

في 22 ديسمبر، علّقت إدارة ترامب، المؤيدة للوقود الأحفوري، عقود إيجار خمسة مشروعات ضخمة لطاقة الرياح البحرية، من بينها مشروع ريفولوشن ويند، مُعللةً ذلك بمخاوف تتعلق بالأمن القومي حددها البنتاغون.

و تُمثل هذه الخطوة أحدث ضربة في سلسلة من الإجراءات المُتخذة ضد مُطوري مشروعات طاقة الرياح البحرية، حيث سبق أن وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب توربينات الرياح بأنها “قبيحة” و”كارثة” اقتصادية و بيئية.

و “ريفولوشن ويند” هو مشروع مشترك مناصفةً بين شركتي أورستد وسكايبورن رينيوابلز التابعة لشركة غلوبال إنفراستركتشر بارتنرز.

و في بيانٍ قُدّم العام الماضي، ذكرت أورستد وسكايبورن رينيوابلز أنهما أنفقتا بالفعل ما يقارب 5 مليارات دولار على المشروع.

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس

تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب



