Français
Anglais
العربية
الأخبار

شركة دنماركية تقاضي ترامب

شركة دنماركية تقاضي ترامب

أعلنت شركة أورستد الدنماركية العملاقة للطاقة المتجددة و أكبر مطور لمزارع الرياح البحرية في العالم، يوم الجمعة، أنها رفعت دعوى قضائية ضد إدارة ترامب بسبب تعليق مشروعها “ريفولوشن ويند” البالغة قيمته 5 مليارات دولار.

و ارتفعت أسهم الشركة المدرجة في بورصة كوبنهاغن بأكثر من 4% عقب هذا الخبر مما جعلها من بين أفضل الأسهم أداءً في مؤشر ستوكس 600 الأوروبي، وفقا لشبكة “سي إن بي سي”.

و أوضحت أورستد، في بيان، أنها ستسعى للحصول على أمر قضائي ضد قرار الإدارة الأمريكية بوقف مشروع ريفولوشن ويند، الواقع على بعد حوالي 24 كيلومترًا جنوب ساحل رود آيلاند.

و أضافت أورستد : “كما كان الحال مع أمر وقف العمل الصادر في أوت 2025، فإن مشروع ريفولوشن ويند يواجه ضررًا بالغًا جراء استمرار أمر تعليق عقد الإيجار.

و نتيجة لذلك، يُعد اللجوء إلى القضاء خطوة ضرورية لحماية حقوقنا المشروعة”.

و أضافت الشركة : “أنفقت شركة ريفولوشن ويند مليارات الدولارات و التزمت بها، معتمدةً على عملية مراجعة شاملة، وقد استجابت لمتطلباتها”.

في 22 ديسمبر، علّقت إدارة ترامب، المؤيدة للوقود الأحفوري، عقود إيجار خمسة مشروعات ضخمة لطاقة الرياح البحرية، من بينها مشروع ريفولوشن ويند، مُعللةً ذلك بمخاوف تتعلق بالأمن القومي حددها البنتاغون.

و تُمثل هذه الخطوة أحدث ضربة في سلسلة من الإجراءات المُتخذة ضد مُطوري مشروعات طاقة الرياح البحرية، حيث سبق أن وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب توربينات الرياح بأنها “قبيحة” و”كارثة” اقتصادية و بيئية.

و “ريفولوشن ويند” هو مشروع مشترك مناصفةً بين شركتي أورستد وسكايبورن رينيوابلز التابعة لشركة غلوبال إنفراستركتشر بارتنرز.

و في بيانٍ قُدّم العام الماضي، ذكرت أورستد وسكايبورن رينيوابلز أنهما أنفقتا بالفعل ما يقارب 5 مليارات دولار على المشروع.

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:

الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

438
الأخبار

باجة : حملات أمنية مكثفة تزامنًا مع رأس السنة الإدارية الجديدة

331
الأخبار

مطار تونس قرطاج: إحباط توريد كمية كبيرة من المخدرات والإطاحة بعصابة دولية
271
الأخبار

الدوري الفرنسي: غياب التونسيين عن قائمة أغلى عشرة لاعبين (دون باريس سان جيرمان، مارسيليا، ليون، وموناكو)
257
الأخبار

كأس الأمم الأفريقية 2025: تونس – مالي، تاريخ المواجهات بين النسور
254
الأخبار

تونس: أكثر من 1200 وفاة في حوادث الطرقات خلال سنة 2025
238
الأخبار

لاعب افريقي وحيد في تشكيلة الموسم 2024-2025 من الدوري الإنجليزي الممتاز
232
الأخبار

الهلال الأحمر التونسي ينظم نشاطًا تحسيسيًا بكامل تراب الجمهورية تحت شعار “كن معنا من أجل عطلة بلا حوادث… شارك في تحدي 24 ساعة أمان” (فيديو)
227
الأخبار

قفصة: تقدّم موسم جني الزيتون بنسبة 41 %
224
الأخبار

كأس أمم إفريقيا 2025: تونس – مالي، البرنامج الكامل لمباريات الدور ثمن النهائي
221
الأخبار

طقس الليلة : طقس مغيم جزئيا على كامل البلاد

© 2026 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى