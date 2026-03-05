شركة ” فيتالي“ (Vitalait) تسُاند نسور قرطاج

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

العلامة التونسية شريكاً رسمياً للجامعة التونسية لكرة القدم

تعُلن شركة “فيتالي”، العلامة المميزة في قطاع الصناعات الغذائية بتونس، عن إبرام اتفاقية شراكة رسمية مع الجامعة التونسية لكرة القدم (FTF).

يُرسخّ هذا الاتفاق انضمام شركة “فيتالي” إلى أسرة شركاء المنتخب الوطني، تزامنًا مع استحقاق تاريخي: تأهل “نسور قرطا ج” إلى كأس العالم 2026.

وتعتبر هذه الشراكة كاستمرار طبيعي لالتزام شركة “فيتالي” الرياضي. حيث تدعم العلامة الرياضة بفاعلية من خلال مرافقة نوادي وجمعيات رياضية جهوية منذ سنوات عديدة. واليوم، يمُثلّ الانضمام إلى المنتخب الوطني، رمز الوحدة والفخر التونسي، منعطفاً كبيراً في هذا المسار.

لا تقتصر هذه الشراكة على الرعاية فقط، بل تعكس انسجامًا حقيقياً في القيم، أبرزها السعي إلى التميّز، وتحسين الأداء، وروح التضامن. وهي قيم يعيشها اللاعبون داخل الملعب، تمامًا كما تعتمدها فرق “فيتالي” في عملها اليومي

كما يتعدىّ هذا الالتزام الجانب الرياضي ليشمل بعداً صحياً ومجتمعياً يهدف إلى تعزيز الرفاه. ومن خلال شراكتها مع “نسور قرطاج”، تؤكّد العلامة التزامها بدعم النشاط الرياضي سواءا على الصعيد الجهوي أو الوطني.

«نحن سعداء وفخورون بتجسيد هذا الاتفاق الاستراتيجي مع الجامعة التونسية لكرة القدم في أفق استحقاق كأس العالم2026. وإن كانت شركة “فيتالي” منخرطة بقوة على المستوى الجهوي بدعم ما يقارب 20 جمعية بميزانية معتبرة، فإن هذه الشراكة تمُثل تحولنا إلى المستوى الوطني. إنها خطوة رمزية وواعدة نقطعها لدعم الجامعة، ومن خلالها إشعاع تونس على الساحة الرياضية. » السيد علي كلابي، رئيس مجلس إدارة شركة “فيتالي” والموقّع على الشراكة نيابةً عن السيد المدير العام معز كلابي.

«يشُرفنا إبرام هذه الشراكة اليوم مع شركة “فيتالي”، مؤسسة تلعب دورًا محوريًا في دعم النشاط الرياضي و الجمعياتي في تونس. تندرج هذه الشراكة ضمن استراتيجية الجامعة الرامية إلى حشد الموارد لتطوير كرة القدم الوطنية. ومن خلال التعاون اليد في اليد مع شريك بهذا الحجم، نطمح إلى بناء مستقبل مشرق لكرة القدم التونسية. » السيد معز الناصري، رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم.

من خلال هذه الشراكة ، تؤُكد شركة “فيتالي” والجامعة التونسية لكرة القدم طموحاً مشتركاً: إشعاع تونس، في الملاعب كما في الحياة اليومية

نبذة عن شركة “فيتالي ”

تأسست الشركة سنة 1997 في قلب حوض الألبان التونسي، وتعُدّ “الشركة المركزية للحليب بالمهدية” اليوم فاعلًا أساسيًا في القطاع الصناعي الغذائي في تونس من خلال علامتها المميزة شركة “فيتالي”

ومنذ إطلاق أول قارورة حليب سنة 1998، جعلت شركة “فيتالي” الابتكار في صميم استراتيجيتها .شكلت سنة 2006 محطة مفصلية بافتتاح وحدة المنتجات الطازجة. تبلغ طاقة الإنتاج الحالية للشركة 200 مليون لتر سنويًا، مع تشكيلة متنوعة من المنتجات تشمل: الحليب، الحليب المخمّر، الزبدة، المشروبات الغذائية ، الكريمات، واليوغورت )مطهو، مخفوق، يوناني، بالفواكه، 0%(. كما أطلقت “فيتالي” مؤخرًا يوغورتاً للشرب غنيًا بالبروتين بنسبة 0% دسم و0% سكر مضاف و0% لاكتو ز.

وتواصل المؤسسة تطوير شبكتها التوزيعية وتعزيز علاقاتها مع مربي الأبقا ر والشركاء، إلى جانب دعمها للنسيج الاجتماعي والحركية الاقتصادية بالجهة.

نبذة عن الجامعة التونسية لكرة القدم

تأسست الجامعة سنة 1957 وانضمت إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم سنة 1960، وتعُدّ الهيئة المشرفة على تنظيم كرة القدم في تونس. وتضطلع الجامعة بمهام تنظيم المسابقات الوطنية، وتطوير التكوين، وتعزيز إشعاع “نسور قرطاج” على الصعيد الدولي.

وبفضل ست مشاركات في نهائيات كأس العالم وتتويجها بلقب كأس أمم إفريقيا سنة 2004، تواصل الجامعة، تحت إشراف مكتبها الفدرالي الجديد المنتخب سنة 2025، تنفيذ برنامج شامل للتحديث. ومن خلال الرابطات المحترفة والهواة، تعمل الجامعة يوميًا على جعل كرة القدم رافدًا للتقدم الاجتماعي والتميز لفائدة الشباب التونسي.

