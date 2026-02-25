Français
الأخبار

شركة نقل تونس: نحو ربط مطار تونس قرطاج الدّولي بوسط المدينة عبر شبكة النقل الحديدي

انعقد صباح اليوم الأربعاء 25 فيفري 2026 بقصر الحكومة بالقصبة مجلس وزاري مُضيّق بإشراف رئيسة الحكومة السيّدة سارّة الزعفراني الزّنزري خُصّص لمتابعة تقدّم عدد من المشاريع الاستراتيجية الكبرى التي سيتم برمجتها في إطار مخطط التنمية للفترة 2026-2030.

ومن بين المشاريع التي تم تقديمها  مشروع ربط مطار تونس قرطاج الدّولي بوسط المدينة عبر شبكة النقل الحديدي.

سيتم إنجاز هذا المشروع على ثلاث مراحل حسب المسار المقترح من شركة نقل تونس:

– المرحلة الأولى: ينطلق المسار من شارع الجمهورية إلى درة البحيرة ثم إلى مطار تونس قرطاج الدولي بطول 8 كم.

– المرحلة الثانية: درة البحيرة – الكرم المدينة (منطقة الخدمات خير الدين) بطول 10 كم

– المرحلة الثالثة: حدائق قرطاج-عين زغوان-البحر الأزرق (مستشفى المنجي سليم) بطول 4 كم

ولتمكين شركة نقل تونس من ضمان جاهزية الأسطول لاستغلال الشبكة الحديدية الحالية والخط الجديد لمطار تونس قرطاج الدولي، قامت الشركة باستشارة لاقتناء 30 عربة مترو جديدة.

و في إطـار برنامج النهوض بالنقل الحضري الحديدي تمت برمجة تـأهيل 80 عربة مترو وصيانة كبرى لـ 55 عربة مترو واقتناء 15 عربة مترو جديدة.

تعليقات

مواضيع ذات صلة:

