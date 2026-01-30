شركة GNV تتسلّم سفينة “GNV Aurora” ثاني سفنها العاملة بالغاز الطبيعي المسال

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أعلنت شركة الملاحة البحرية الإيطالية GNV أنه يوم الجمعة 30 جانفي 2026، قام حوض بناء السفن الصيني Guangzhou Shipyard International (GSI) بتسليم السفينة GNV Aurora. وتُعد هذه السفينة ثاني وحدة في أسطول الشركة تعمل بالغاز الطبيعي المسال (GNL)، وآخر سفينة ضمن الدفعة الأولى المكوّنة من أربع وحدات جديدة من الجيل الحديث التي تم طلبها من الحوض الصيني.

ومن المنتظر أن تتوجه السفينة قريبًا إلى البحر الأبيض المتوسط، على أن تدخل الخدمة في بداية شهر أفريل 2026 بعد استكمال التجهيزات النهائية، حيث ستعمل على الخط الوطني الإيطالي جنوة – باليرمو بمعدل رحلة يومية.

وتبلغ الحمولة الإجمالية للسفينة حوالي 53 ألف طن، بطول 218 مترًا وعرض 29.60 مترًا، وبسرعة إبحار قصوى تصل إلى 25 عقدة. كما يمكن لـ GNV Aurora استيعاب أكثر من 1,700 مسافر موزعين على 426 مقصورة، إضافة إلى نقل ما يصل إلى 2,780 مترًا خطيًا من البضائع.

وتحمل السفينة لأول مرة تصميمًا خارجيًا جديدًا يتميز بورقة خضراء ترمز إلى التوجه البيئي المستدام الذي اعتمدته الشركة خلال السنوات الأخيرة، خاصة مع إدخال سفن جديدة تعمل بالغاز الطبيعي المسال. كما يشير الرمز الكهربائي المدمج في التصميم إلى تقنية الربط الكهربائي في الموانئ (Cold Ironing) التي تهدف إلى تقليص الانبعاثات أثناء التوقف بالمرافئ.

وقد جرت مراسم التسليم الرسمية بحضور كبار ممثلي حوض GSI، إلى جانب وفد عن مجموعة MSC وشركة GNV. وترأس وفد GNV كل من فرانكو فابريتسيو، المستشار القانوني العام ورئيس قسم المطالبات القانونية والتأمين، إلى جانب جينا جوستو، مديرة قطاع البيع بالتجزئة في GNV وعرّابة السفينة.

وعلى غرار السفينة الشقيقة GNV Virgo، تتميز GNV Aurora بمعايير بيئية عالية، تُمكّن من تقليص انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة تصل إلى 50٪ لكل وحدة شحن مقارنة بالسفن من الجيل السابق. كما ستساهم في الحد من الأثر البيئي العام لعمليات الشركة وتعزيز شبكتها التشغيلية، خاصة من خلال تحسين إدارة فترات الذروة الموسمية.

وكبقية الوحدات الجديدة، تم تجهيز GNV Aurora بتقنية Cold Ironing التي تتيح الربط بالشبكة الكهربائية في الميناء، مما يحد بشكل كبير من الانبعاثات ويحسّن جودة الهواء والبيئة الصوتية المحلية.

كما زُوّدت السفينة بأنظمة متقدمة للحد من الانبعاثات، مطابقة لأشد المعايير الدولية صرامة التي وضعتها المنظمة البحرية الدولية (IMO – Tier III). وتشمل تجهيزاتها أيضًا عدة حلول لتوفير الطاقة، من بينها:

أنظمة استرجاع الحرارة لإنتاج الكهرباء؛

محولات للتحكم في الأحمال الكهربائية وتقليص استهلاك الطاقة في المضخات والمراوح؛

نظام إضاءة كامل بتقنية LED منخفضة الاستهلاك؛

تحسين تصميم هيكل السفينة والمقدمة والمراوح والدفة؛

طلاء سيليكوني للهيكل وأسفل السفينة لتحسين الانسيابية وتقليل الاحتكاك بالماء، مما يؤدي إلى خفض استهلاك الوقود.

وبوصول هذه السفينة، تكتمل المرحلة الأولى من خطة تجديد أسطول GNV، والتي شملت أربع سفن من الجيل الجديد، من بينها سفينتان تعملان بالغاز الطبيعي المسال. كما تم تأكيد طلبية ثانية لأربع سفن إضافية تعمل جميعها بالغاز الطبيعي المسال، ومن المقرر تسليمها ابتداءً من نهاية سنة 2027 بمعدل سفينة واحدة كل ستة أشهر.

