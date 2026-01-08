شركة Instadeep تعتزم إنجاز مشاريع في مجال الذكاء الإصطناعي بقيمة استثمارية تناهز عدة مليارات من المليمات بتطاوين

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

حسب تدوينةٍ على الصفحة الرسميّة لمركز ولاية تطاوين، إستقبل أمير القابسي والي تطاوين، ظهر يوم الخميس 08 جانفي 2026، بمكتبه بمقر الولاية، كريم بقير المدير التنفيذي لشركة Instadeep الرائدة في مجال الذكاء الإصطناعي ومرافقه وبحضور رئيس دائرة الشؤون الإدارية العامة والمالية.

وأضاف المصدر ذاته أن اللّقاء تمحور حول الإمكانيات والفرص الممكنة للإستثمار بالجهة في قطاعات متعلقة بالتكنولوجيات الحديثة و الذكاء الإصطناعي وإيجاد فرص جديدة لأبناء و بنات الجهة في هذا الإطار.

ومن جهته، أعرب كريم بقير عن إمتنانه للسلط الجهوية على الدعم الذي يُحضى به من قبلها خاصة في علاقة بعزمه إنجاز مشاريع هامة بقيمة إستثمارية تناهز عدة مليارات من المليمات، وهي مشاريع متّصلة بمجال الذكاء الإصطناعي والتكنولوجيات الحديثة، مجدّدا شكره للسيّد والي تطاوين على سعيه لتوفير بيئة إستثمارية و حرصه على خلق مواطن شغل بالجهة.

وقد ثمّن والي الجهة ، في هذا السياق، رغبة المستثمر بخدمة الجهة، ودعم شبابها، مؤكدا أنّ السلط الجهوية تسعى لتذليل كافة الصعوبات و تشجيع الباعثين من خلال دعم مثل هذه المبادرات في مجالات الذكاء الإصطناعي والتكنولوجيات الرقمية وغيرها من المجالات، باعتبار مساهمتها الفعالة في تسهيل إدماج اليد العاملة في سوق الشغل والتي أصبحت تتطلب مهارات جديدة خاصة في مجال التكنولوجيات الحديثة بما يفتح الباب أمام الكفاءات بالجهة، مضيفا أنّ ذلك يتماشى والتوجهات المستقبلية للدولة والتي إنتهجتها من خلال الإعتماد على التكنولوجيات الرقمية الحديثة والذكاء الإصطناعي، مواكبة للتطورات المتسارعة ولركب الدول في هذه المجالات.

ويذكر أن شركة “انستاديب” InstaDeep قصة نجاح حقيقية. تم شراؤها من قبل شركة التكنولوجيا الحيوية العالمية “بيونتيك” BioNTech في صفقة تاريخية تعد الأكبر في قطاع الذكاء الاصطناعي في إفريقيا، بقيمة قياسية قدرها 408 مليون يورو.

