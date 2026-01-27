شركة “Scherdel” تبدي اهتماما بالاستثمار في تونس

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أعلنت الوكالة التونسية للنهوض بالاستثمار الخارجي «FIPA-Tunisia» أن المدير العام للوكالة، جلال طبيب، استقبل اليوم وفداً من شركة «Scherdel»، وهي مؤسسة دولية تنشط في قطاع التنقّل، وذلك في إطار زيارة استكشافية تهدف إلى دراسة فرص الاستقرار والاستثمار في تونس.

وأوضحت الوكالة أن هذه الزيارة، التي بادرت بها ودعمتها الغرفة التونسية الألمانية للصناعة والتجارة (AHK)، تندرج ضمن مسار تحرّك استراتيجي لشركة «Scherdel» الراغبة في تقييم المناخ الاقتصادي التونسي، وجودة الكفاءات المحلية، فضلاً عن الحوافز والامتيازات المتاحة للمستثمرين الأجانب.

وأضافت «FIPA-Tunisia» أن برنامج الوفد شمل أيضاً عدداً من اللقاءات مع ممثلين عن مؤسسات وهيئات من بينها جمعية صناعة السيارات التونسية (TAA)، إلى جانب فاعلين اقتصاديين وشركاء محتملين، فضلاً عن زيارات إلى مواقع صناعية وتكنولوجية.

وعقب هذه الزيارة، عبّرت «Scherdel» عن اهتمام كبير بمواصلة النقاشات تمهيداً لاحتمال إقامة حضور لها في تونس، بما يفتح المجال أمام تعاونات مستقبلية من شأنها خلق قيمة مضافة وفرص عمل.

وللتذكير، تُعد «Scherdel» أحد أبرز الفاعلين العالميين في مجالها، إذ تنشط منذ 130 عاماً، وتوظّف حالياً أكثر من 7000 موظف عبر 35 موقعاً للإنتاج والبحث والتطوير. وتشمل أنشطتها طيفاً واسعاً من المجالات، من بينها تقنيات التشكيل والتجميع والربط، وتقنيات السطح، إلى جانب تصنيع الآلات والأدوات والمنشآت.

