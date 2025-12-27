شعبية ماكرون تنخفض إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

تراجعت شعبية الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى أدنى مستوى لها منذ توليه المنصب، وفقا لاستطلاع رأي جديد.

و قال 25% فقط من المشاركين في الاستطلاع، الذي أجرته شركة تولونا هاريس إنترأكتيف بالتعاون مع قناة إل سي آي الإخبارية، إنهم يثقون في قدرة الرئيس البالغ من العمر 48 عاما على تبني سياسات فعالة تخدم مصالح البلاد.

و أشار نائب مدير تولونا هاريس انتراكتيف جان دانيال ليفي في بيان إلى أنه “مع انحسار التوترات الدولية نوعا ما، بات تقييم رئيس الجمهورية يتم بناءً على القضايا الداخلية أكثر مقارنة بنوفمبر الماضي”، حين كانت شعبيته قد وصلت أيضا إلى أدنى مستوياتها.

و أُجري الاستطلاع عبر الإنترنت قبيل عيد الميلاد مباشرة و شمل عينة من 1099 شخصا يمثلون السكان الفرنسيين البالغين 18 عاما وما فوق، باستخدام أسلوب الحصص وبهامش خطأ يتراوح بين 1,4 و3,1 نقاط.

و يجرى ما يعرف بـ “مؤشر الثقة السياسية” شهريا.

و بالمقارنة مع شهر نوفمبر تراجعت شعبية ماكرون بمقدار أربع نقاط مئوية.

و ظلت نسب تأييده أقل من 30% لأشهر عدة في ظل ضغوط متزايدة تعود في الأساس إلى تحديات داخلية على المستوى الوطني.

