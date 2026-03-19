شلالات نياجارا تضاء بألوان العلم التونسي بمناسبة الذكرى السبعين للاستقلال

احتفالا بـ الذكرى السبعين لاستقلال تونس، أعلنت بعثة تونس في كندا عن إضاءة شلالات نياجارا وغيرها من المعالم الكندية البارزة بألوان العلم التونسي في إطار احتفالية رمزية بهذه المناسبة التاريخية.

تفاصيل الحدث

  • شلالات نياجرا: في 19 مارس 2026، ستضاء الجزء الكندي من شلالات نياجرا بالتناوب بين اللون الأحمر والأبيض لمدة 15 دقيقة بدءًا من الساعة 10 مساءً (بتوقيت محلي).

  • إضاءة لافتة OTTAWA Sign: في 20 مارس 2026، سيتم إضاءة OTTAWA Sign في العاصمة الكندية بمناسبة هذه الذكرى.

يمكن متابعة الحدث مباشرة عبر الرابط التالي: تابع الحدث مباشر.

