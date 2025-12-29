Français
شمس الدين باشا يُهدي جرارا لبلدية تبرسق

تسلّمت بلدية تبرسق،من ولاية باجة، هدية قيّمة تمثّلت في جرّار قدّمه الفنان ابن الجهة شمس الدين باشا، وذلك لدعم مجهودات البلدية في مجال النظافة وتحسين الخدمات البيئية.

وجرى تسلّم الهدية بحضور معتمد تبرسق والكاتبة العامة للبلدية إلى جانب عدد من إطارات وأعوان البلدية، في مبادرة لاقت استحساناً كبيراً لما تحمله من دلالات الانتماء والمسؤولية تجاه المدينة.

وفي هذا الإطار، عبّرت الكاتبة العامة للبلدية، أصالة عن نفسها ونيابة عن كافة الإطارات والأعوان، عن بالغ شكرها وامتنانها للفنان شمس الدين باشا، مثمّنة هذه اللفتة النبيلة التي تساهم في خدمة المصلحة العامة ودعم العمل البلدي، ومؤكدة اعتزاز البلدية بكل المبادرات المواطِنة التي تخدم تبرسق وأهلها.

