شهاب الجبالي يكشف سر فوز الترجي أمام مستقبل سليمان (فيديو)

أكّد لاعب الترجي الرياضي التونسي شهاب الجبالي في تصريح لتونس الرقمية أنّ فريقه حضّر جيّدا لمباراة اليوم أمام مستقبل سليمان التي جمعت الفريقين لحساب الجولة الرابعة إياب من البطولة الوطنية.
و أضاف : ” كنا متوقعين أن تكون المقابلة صعبة بعض الشيء بالنظر إلى وضعية المنافس في قاع الترتيب.”
و زاد : ” الحمد لله عرفنا كيف ندخل في أجواء المقابلة منذ البداية و سجلنا 3 أهداف منذ الشوط الأوّل”.
و ختم : ” التقدّم بثلاثية منذ الشوط الأوّل أعطانا أريحية و سهّل مهمتنا في بقية مشوار اللقاء ، إن شاء الله دائما بالعمل سنتمكّن من أن نطوّر أنفسنا أكثر.”
تعليقات
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب