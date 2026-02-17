شهاب الجبالي يكشف سر فوز الترجي أمام مستقبل سليمان (فيديو)

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أكّد لاعب الترجي الرياضي التونسي شهاب الجبالي في تصريح لتونس الرقمية أنّ فريقه حضّر جيّدا لمباراة اليوم أمام مستقبل سليمان التي جمعت الفريقين لحساب الجولة الرابعة إياب من البطولة الوطنية.

و أضاف : ” كنا متوقعين أن تكون المقابلة صعبة بعض الشيء بالنظر إلى وضعية المنافس في قاع الترتيب.”

و زاد : ” الحمد لله عرفنا كيف ندخل في أجواء المقابلة منذ البداية و سجلنا 3 أهداف منذ الشوط الأوّل”.

و ختم : ” التقدّم بثلاثية منذ الشوط الأوّل أعطانا أريحية و سهّل مهمتنا في بقية مشوار اللقاء ، إن شاء الله دائما بالعمل سنتمكّن من أن نطوّر أنفسنا أكثر.”

