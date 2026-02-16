شهر رمضان على الأبواب: كيف تضبط عاداتك الغذائية استعدادًا للصيام؟ [فيديو]

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

مع اقتراب شهر رمضان، تبرز أهمية الاستعداد المسبق لضمان صيام صحي ومتوازن. وفي تصريح لـتونس الرقمية، قدّمت أخصائية التغذية غالية العطواني جملة من التوصيات العملية التي تساعد على تهيئة الجسم تدريجيًا للصيام وتفادي الإرهاق خلال الأيام الأولى.

1. التدرّج في تقليص الكافيين

بالنسبة للأشخاص الذين يستهلكون القهوة بكثرة، قد يؤدي الانقطاع المفاجئ إلى صداع وتعب. لذلك يُنصح بتقليص عدد أكواب القهوة تدريجيًا قبل رمضان. فإذا كنت معتادًا على أربع أكواب يوميًا، يمكن خفضها إلى كوبين لعدة أيام، ما يسمح للجسم بالتأقلم مع نقص الكافيين وتفادي الأعراض المزعجة.

2. إعادة تنظيم الوجبات

من الضروري الاستعداد للتخلي عن الوجبات الخفيفة بين العاشرة صباحًا والرابعة مساءً. الاكتفاء بالوجبات الرئيسية فقط يساعد الجسم على التكيف تدريجيًا مع فترات الامتناع عن الطعام، ويقلل من الشعور بالتعب خلال الأسبوع الأول من الصيام.

3. الحرص على الترطيب المنتظم

توصي المختصة بشرب حوالي 1.5 لتر من الماء يوميًا قبل حلول رمضان، مع توزيعه بانتظام على مدار اليوم. فالإفراط في شرب الماء دفعة واحدة لا يحقق فائدة، لأن الجسم لا يخزنه بكفاءة. الترطيب الجيد يمهّد لصيام أكثر راحة واستقرارًا.

4. استشارة الطبيب عند الحاجة

الأشخاص المصابون بأمراض مزمنة مدعوون لاستشارة طبيبهم قبل بدء الصيام، من أجل مراجعة النظام الغذائي وتعديل جرعات الأدوية إن لزم الأمر، ضمانًا لصيام آمن ودون مضاعفات.

5. تقليص التدخين تدريجيًا

بالنسبة للمدخنين، يمثل رمضان فرصة مناسبة لتخفيف استهلاك التبغ أو الإقلاع عنه تدريجيًا. التخفيض المسبق يساعد على تجنب أعراض الانقطاع المفاجئ ويجعل الشهر الكريم نقطة انطلاق نحو نمط حياة صحي.

