شهيد الوطن عاطف الجبري… وفاء مُتجدد لتضحية أمنية خالدة

أُحييت بمعتمدية عمدون من ولاية باجة الذكرى الثانية عشرة لاستشهاد الرائد بالحرس الوطني عاطف الجبري، تحت إشراف والي الجهة أحمد بن خراط، وذلك بالنصب التذكاري المخصص للشهيد، وبحضور عدد من الإطارات الجهوية والأمنية، إلى جانب عائلة الفقيد وشخصيات مدنية.

وتضمّن برنامج الإحياء تحية العلم الوطني وقراءة آيات من الذكر الحكيم ترحّمًا على روح الشهيد، إضافة إلى كلمات استحضرت معاني التضحية والوفاء للوطن، ودوره في الذود عن أمن البلاد واستقرارها.

ويُذكر أن الرائد عاطف الجبري استُشهد في فيفري 2014 أثناء أدائه واجبه الوطني في مواجهة عناصر إرهابية مسلحة بمنطقة رواد، بعد مسيرة حافلة بالمشاركات في عمليات أمنية استباقية ضد الإرهاب، ليظل اسمه رمزًا من رموز التضحية في سجل شهداء المؤسسة الأمنية.

