Français
Anglais
العربية
الأخبار

صادرات تونس من الفسفاط تُسجل ارتفاعا بنسبة 15%

تفيد أرقام رسمية بأن الصادرات التونسية لقطاع المناجم والفسفاط ومشتقاته سجلت انتعاشة لافتة بنسبة +15% في 2025، مستفيدة من ارتفاع الأسعار الدولية للأسمدة بنسبة 17,9%، وذلك بعد تراجع حاد بـ-26,3% خلال السنة السابقة، بدعمٍ خاصةً من زيادة الإنتاج الوطني للفسفاط.

ويُذكر أن نشاط الصناعات غير المعملية شهد بدوره تعافيًا خلال الثلاثي الثالث من سنة 2025 بنسبة +1,8% مقابل -7,9%، مدفوعًا أساسًا بنمو قطاع المناجم (+31,7% مقابل +15%)، بفضل ارتفاع الإنتاج الوطني من الفسفاط الخام بنسبة +48,3% خلال الثلاثي الثالث، ليبلغ 907 آلاف طن.

وبحسب تقديرات مخطط حكومي يهدف إلى مضاعفة إنتاج الفسفاط خمس مرات بحلول 2030 على المدى المتوسط، فإن الإنتاج السنوي للفسفاط سيرتفع بمعدل 1,5 مليون طن سنويًا بين 2025 و2028، بفضل تجديد معدات الاستخراج والنقل نحو مصانع التحويل، ووضع منجم جديد حيز الاستغلال في منطقة أمّ لخيشاب التابعة لولاية قفصة.

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:,

Recommended for you


الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

479
أخر الأخبار

مبادرة تضامنية: توزيع 300 قفة غذائية من الهلال الأحمر لفائدة العائلات المعوزة بباجة

367
أخر الأخبار

جمعية صفاقس الخيرية تطلق برنامج رمضان 2026: مساعدات واسعة لفائدة العائلات المعوزة [فيديو]
346
أخر الأخبار

الحماية المدنية بجندوبة : انقطاع طريق بوادي الرغاي بسبب ارتفاع منسوب المياه
331
أخر الأخبار

الرابطة المحترفة الأولى: الإفريقي 3-0 مستقبل سليمان، تصريح المدرب أمين الباجي (فيديو)
317
الأخبار

ليبيا تعلن عطلة رسمية غدا بمناسبة الذكرى الخامسة لعيد الثورة الليبية
308
الأخبار

مساعد مدرّب النادي الإفريقي : “حققنا 3 نقاط ثمينة أمام جماهيرنا” (فيديو)
308
أخر الأخبار

الاحتفاظ بألفة الحامدي !
298
الأخبار

الأمطار الأخيرة تنعش سد البراق بنفرة ثاني أكبر سد في تونس [فيديو]
281
أخر الأخبار

الرابطة المحترفة الأولى: النتائج الكاملة والترتيب العام للجولة 21
267
الأخبار

مدرّب النادي الصفاقسي محمّد الكوكي يكشف سر الفوز أمام اتحاد بن قردان (فيديو)

© 2026 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى