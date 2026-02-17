صادرات تونس من الفسفاط تُسجل ارتفاعا بنسبة 15%

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

تفيد أرقام رسمية بأن الصادرات التونسية لقطاع المناجم والفسفاط ومشتقاته سجلت انتعاشة لافتة بنسبة +15% في 2025، مستفيدة من ارتفاع الأسعار الدولية للأسمدة بنسبة 17,9%، وذلك بعد تراجع حاد بـ-26,3% خلال السنة السابقة، بدعمٍ خاصةً من زيادة الإنتاج الوطني للفسفاط.

ويُذكر أن نشاط الصناعات غير المعملية شهد بدوره تعافيًا خلال الثلاثي الثالث من سنة 2025 بنسبة +1,8% مقابل -7,9%، مدفوعًا أساسًا بنمو قطاع المناجم (+31,7% مقابل +15%)، بفضل ارتفاع الإنتاج الوطني من الفسفاط الخام بنسبة +48,3% خلال الثلاثي الثالث، ليبلغ 907 آلاف طن.

وبحسب تقديرات مخطط حكومي يهدف إلى مضاعفة إنتاج الفسفاط خمس مرات بحلول 2030 على المدى المتوسط، فإن الإنتاج السنوي للفسفاط سيرتفع بمعدل 1,5 مليون طن سنويًا بين 2025 و2028، بفضل تجديد معدات الاستخراج والنقل نحو مصانع التحويل، ووضع منجم جديد حيز الاستغلال في منطقة أمّ لخيشاب التابعة لولاية قفصة.

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس

تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب



