صادرات: دخول نفاذ الإجراءات الجديدة باستخدام تطبيقة ” E-FOPRODEX” سيتم خلال شهر جانفي 2026

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أعلن مركز النهوض بالصّادرات أن سنة 2025 شهدت استكمال تطبيق منظومة ” E-FOPRODEX” وهي منصّة لمعالجة ملفات مطالب الدعم المقدّمة من طرف المصدّرين عن طريق منظومة رقميّة لإيداع ومعالجة ملفات صرف منح النقل والدعم المباشر والعمليّات الاشهاريّة. ويهدف اعتماد هذه المنظومة إلى التسريع في معالجة ملفات صرف المنح وتبسيط إجراءات إيداع ملفات صرفها.

وأعلن المركز أنه على إثر فترة تجريبية دامت 3 أشهر، سيتم خلال شهر جانفي 2026 دخول نفاذ الإجراءات الجديدة باستخدام تطبيقة ” E-FOPRODEX”.

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس

تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب



