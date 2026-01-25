صادرات غلال تونس تجاوزت 148 مليون دينار

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

بلغت قيمة صادرات تونس من الغلال خلال سنة 2025، حوالي 148.66 مليون دينار “م د”، متأتية من كمّيات ناهزت 38.54 ألف طن مقابل عائدات بقيمة 104.88 م د لكمّيات مصدّرة في حدود 35.28 ألف طن سنة 2024، مُسجّلة بذلك تطوّرا بنسبة 42 بالمائة في القيمة وبنسبة 9 بالمائة على مستوى الكمّيات.

و حسب بيانات استقتها وكالة تونس إفريقيا للأنباء من المجمّع المهني المشترك للغلال، فقد استأثرت ليبيا بالنصيب الأوفر من صادرات تونس من الغلال، إذ بلغت الكميات المروّجة في هذه السوق 34.4 ألف طن بقيمة 106.4 م د مقابل 29.88 ألف طن بقيمة 81.7 م د سنة 2024.

و وصلت غلال تونس خلال كامل السنة الفارطة إلى نحو 23 بلدا منها دول غير تقليدية على غرار الهند و روسيا و النرويج و سنغافورة و كندا.

و روّجت تونس في الموسم الماضي 18 صنفا من الغلال في مقدّمتها “الدلاع” و البطيخ و الرّمان و الخوخ و المشمش و “العوينة” إلى جانب التّين و الإجاص و التوت الأزرق والفراولة.

و مثّلت السّوق الفرنسية الوجهة الثانية لصادرات تونس، بكميات ناهزت 1183 طنا تلتها السوق الإيطالية بحوالي 982 طنا.

و استقطبت الأسواق العربية صادرات الغلال التونسية و تصدّرت الامارات العربية المتحدة القائمة بما يعادل 824 طنا بقيمة 14.5 م د تلتها قطر بما قدره 174 طنا بقيمة تفوق 3 م د فالمملكة العربية السعودية، (41 طنا بقيمة 2.2 م د)، فالكويت (91 طنا وقيمة 1.4 م د) ثم الاردن (62 طنا وزهاء 1.7 م د).

و كشفت بيانات المجمّع أنّ الغلال التونسية اكتسحت أسواق جديدة على غرار الهند و سنغافورة و جزر الموريس و الأردن و ذلك بتصدير العنب البرّي أو ما يطلق عليه كذلك التوت الأزرق (myrtille).

و بلغ إنتاج أهمّ أصناف الغلال الصيفية ذات البذرة و ذات النّوى لسنة 2025، حوالي 609 الاف طن مسجلا تتراجعا طفيفا بنسبة 1,4 بالمائة مقارنة بموسم 2024.

و سجّل إنتاج التفاح زيادة بنسبة 14 بالمائة ليبلغ 121 ألف طن و بلغ انتاج اللوز الجاف 56.5 ألف طن (+25 %) و المشمش 42.7 ألف طن (+4.7 %).

في المقابل سجّل إنتاج الرمان نقصا بنسبة 11.6 % ليستقر في حدود 91 ألف طن و العنب 12.8 % بانتاج حوالي 126.4 ألف طن.

