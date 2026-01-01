Français
صافي الموجودات من العملة الأجنبية: تونس تختتم سنة 2025 عند 24.796,8 مليون دينار، بما يعادل 105 أيام توريد

وفق المؤشرات التي نشرها البنك المركزي التونسي، بلغت الموجودات الصافية من العملة الأجنبية 24.796,8 مليون دينار، بما يغطي 105 أيام توريد، إلى حدود 31 ديسمبر 2025، مقابل 27.331,7 مليون دينار و122 يوم توريد خلال الفترة نفسها من السنة الماضية.

وساهم ارتفاع تحويلات التونسيين العاملين بالخارج، إلى جانب العائدات السياحية، في دعم مستوى الموجودات من العملة الأجنبية في البلاد بوتيرة متسارعة.

وفي 20 ديسمبر، استقطب النشاط السياحي تدفقات من العملة الأجنبية  قدرها 9,8%، لتبلغ 7.886,8 مليون دينار، مقابل 7.419,8 مليون دينار خلال الفترة نفسها من السنة الماضية.

وفي التاريخ ذاته، بلغت تحويلات التونسيين العاملين بالخارج 8.466,8 مليون دينار، مقابل 7.990,9 مليون دينار في 20 ديسمبر 2024.

