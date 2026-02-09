Français
Anglais
العربية
مجتمع

صالون التمويل 2026 بصفاقس : بوابة نحو تمويل المشاريع وريادة الأعمال [فيديو]

تحتضن مدينة صفاقس من 09 إلى 12 فيفري 2026 فعاليات صالون التمويل 2026، الذي يُنظم تحت شعار «خدمات بنكية وإيجار مالي للمستثمرين وأصحاب المشاريع»، في موعد اقتصادي يهدف إلى تسليط الضوء على مختلف آليات التمويل والخدمات البنكية وصيغ الإيجار المالي الموجهة لدعم الاستثمار وريادة الأعمال.

ويُعدّ التمويل حجر الأساس لأي مشروع اقتصادي ناجح، إذ يوفّر الإمكانيات اللازمة لتحويل الأفكار إلى مشاريع واقعية وقابلة للنمو. وفي هذا الإطار، يقدّم صالون التمويل 2026 فضاءً جامعًا لرواد الأعمال وأصحاب المشاريع للاطلاع على أحدث المستجدات في مجال القروض والتمويلات، سواء الكبرى منها أو الصغرى، والتعرّف على الحلول المالية المتاحة لمختلف القطاعات.

ويتميّز الصالون بتنظيم حلقات نقاش ولقاءات مباشرة تفتح قنوات حوار وجهاً لوجه بين المستثمرين وأصحاب المشاريع من جهة، والمؤسسات البنكية والمالية وصناديق التمويل من جهة أخرى، في إطار تفاعلي من نوع بي تو بي (B2B)، يهدف إلى تقريب وجهات النظر وبحث فرص الشراكة والتعاون.

كما يشهد الصالون مشاركة واسعة لعدد من المؤسسات البنكية والمالية المختصة، من بينها البنك الوطني الفلاحي، والبنك التونسي الكويتي للإيجار المالي، والبريد التونسي، إلى جانب هياكل داعمة للاستثمار، ما يعزّز فرص التواصل المباشر ودعم المبادرات الاقتصادية الواعدة.

ويُمثّل صالون التمويل 2026 فرصة هامة للباحثين عن تمويل لمشاريعهم، وللمستثمرين الراغبين في استكشاف آفاق استثمارية جديدة، بما يساهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية وتعزيز ثقافة المبادرة وريادة الأعمال، على أمل أن يكون هذا الحدث منطلقًا لشراكات مستدامة وتعاون متواصل بين مختلف المتدخلين في المشهد المالي والاستثماري.

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:

الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

613
أخر الأخبار

بقلم: الدكتور معز بن علي: من أجل صحة عالمية حقيقية

354
أخر الأخبار

صفاقس: ندوة حول المسؤولية المجتمعية للمؤسسات الصناعية بالجهة: الواقع والآفاق [فيديو]
339
الأخبار

كمّيات الأمطار المُسجّلة خلال الـ24 ساعة الماضية
337
الأخبار

رئيسة الحكومة و نظيرها الجزائري يشرفان اليوم على موكب إحياء الذكرى 68 لأحداث ساقية سيدي يوسف
336
الأخبار

والي باجة يتفقد أشغال صيانة معلم الكنيسة و يعاين وضعية أنهج المدينة العتيقة
332
الأخبار

تونس-باردو في 7 دقائق بعد تعويض التقاطعات بأنفاق و جسور
313
الأخبار

رئيسة الحكومة تلتقي الوزير الأول الجزائري بمناسبة إحياء الذكرى الـ68 لأحداث ساقية سيدي يوسف (فيديو)
304
الأخبار

رسمي : ماهر الكنزاري يغادر الترجي
295
الأخبار

وصول الجرّار البحري الخامس “مكتريس” إلى ميناء بنزرت التجاري
275
الأخبار

زغوان : الهلال الأحمر ينظم عملية توزيع 200 قفة رمضان بمعتمدية الزريبة

© 2026 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى