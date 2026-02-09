صالون التمويل 2026 بصفاقس : بوابة نحو تمويل المشاريع وريادة الأعمال [فيديو]

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

تحتضن مدينة صفاقس من 09 إلى 12 فيفري 2026 فعاليات صالون التمويل 2026، الذي يُنظم تحت شعار «خدمات بنكية وإيجار مالي للمستثمرين وأصحاب المشاريع»، في موعد اقتصادي يهدف إلى تسليط الضوء على مختلف آليات التمويل والخدمات البنكية وصيغ الإيجار المالي الموجهة لدعم الاستثمار وريادة الأعمال.

ويُعدّ التمويل حجر الأساس لأي مشروع اقتصادي ناجح، إذ يوفّر الإمكانيات اللازمة لتحويل الأفكار إلى مشاريع واقعية وقابلة للنمو. وفي هذا الإطار، يقدّم صالون التمويل 2026 فضاءً جامعًا لرواد الأعمال وأصحاب المشاريع للاطلاع على أحدث المستجدات في مجال القروض والتمويلات، سواء الكبرى منها أو الصغرى، والتعرّف على الحلول المالية المتاحة لمختلف القطاعات.

ويتميّز الصالون بتنظيم حلقات نقاش ولقاءات مباشرة تفتح قنوات حوار وجهاً لوجه بين المستثمرين وأصحاب المشاريع من جهة، والمؤسسات البنكية والمالية وصناديق التمويل من جهة أخرى، في إطار تفاعلي من نوع بي تو بي (B2B)، يهدف إلى تقريب وجهات النظر وبحث فرص الشراكة والتعاون.

كما يشهد الصالون مشاركة واسعة لعدد من المؤسسات البنكية والمالية المختصة، من بينها البنك الوطني الفلاحي، والبنك التونسي الكويتي للإيجار المالي، والبريد التونسي، إلى جانب هياكل داعمة للاستثمار، ما يعزّز فرص التواصل المباشر ودعم المبادرات الاقتصادية الواعدة.

ويُمثّل صالون التمويل 2026 فرصة هامة للباحثين عن تمويل لمشاريعهم، وللمستثمرين الراغبين في استكشاف آفاق استثمارية جديدة، بما يساهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية وتعزيز ثقافة المبادرة وريادة الأعمال، على أمل أن يكون هذا الحدث منطلقًا لشراكات مستدامة وتعاون متواصل بين مختلف المتدخلين في المشهد المالي والاستثماري.

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس

تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب



