صالون الكتاب الدولي 2026: دعوة للمبدعين التونسيين لعرض أعمالهم الأدبية

دعا اتحاد الكتاب التونسيين جميع أعضائه للمشاركة في الدورة الـ40 للصالون الدولي للكتاب في تونس، الذي سيُقام من 23 أفريل إلى 3 ماي 2026. يتيح الاتحاد لأعضائه فرصة عرض أعمالهم في جناح مخصص لهم خلال هذا الحدث المهم.
وأشار الاتحاد في بيان رسمي إلى أن الأعضاء المهتمين بعرض مؤلفاتهم أو تنظيم فعاليات مثل جلسات توقيع الكتب يمكنهم التواصل مع المنسق العام للأنشطة والكاتب العام للاتحاد، لإتمام الترتيبات اللازمة للمشاركة.
المصدر: وات
