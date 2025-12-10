صباح اليوم: ضباب كثيف يحجب الرؤية بعدد من ولايات الشمال الغربي (صور)

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

شهدت عدة ولايات من الشمال الغربي، على غرار باجة وجندوبة، صباح اليوم الأربعاء 10 ديسمبر 2025، ظهور ضباب كثيف منذ الساعات الأولى للفجر، ما تسبب في حجب الرؤية على عدد من الطرقات ودفع مستعملي الطريق إلى توخي الحذر أثناء التنقل.

ووفقًا لما أكده المعهد الوطني للرصد الجوي في نشرة متابعة، فإن طقس هذا اليوم ملائم لظهور ضباب محلي بالشمال والمناطق الشرقية للوسط والجنوب، مع إمكانية أن يكون كثيفًا خاصة بالمناطق الساحلية والمنخفضات، مما يؤدي إلى انخفاض مدى الرؤية الأفقية إلى ما دون 500 متر.

ومن المنتظر، وفق توقعات المعهد، أن يتلاشى هذا الضباب تدريجيًا بداية من الساعة التاسعة صباحً.

