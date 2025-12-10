Français
Anglais
العربية
أخر الأخبار

صباح اليوم: ضباب كثيف يحجب الرؤية بعدد من ولايات الشمال الغربي (صور)

شهدت عدة ولايات من الشمال الغربي، على غرار باجة وجندوبة، صباح اليوم الأربعاء 10 ديسمبر 2025، ظهور ضباب كثيف منذ الساعات الأولى للفجر، ما تسبب في حجب الرؤية على عدد من الطرقات ودفع مستعملي الطريق إلى توخي الحذر أثناء التنقل.

ووفقًا لما أكده المعهد الوطني للرصد الجوي في نشرة متابعة، فإن طقس هذا اليوم ملائم لظهور ضباب محلي بالشمال والمناطق الشرقية للوسط والجنوب، مع إمكانية أن يكون كثيفًا خاصة بالمناطق الساحلية والمنخفضات، مما يؤدي إلى انخفاض مدى الرؤية الأفقية إلى ما دون 500 متر.

ومن المنتظر، وفق توقعات المعهد، أن يتلاشى هذا الضباب تدريجيًا بداية من الساعة التاسعة صباحً.

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:, ,

Recommended for you


الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

592
الأخبار

الأولمبي الباجي يستأنف تحضيراته و رئيس الهيئة التسييرية يعد بضمان البقاء في الرابطة الأولى

355
الأخبار

قرار جديد من الاتحاد الأوروبي تجاه تونس
322
أخر الأخبار

صفاقس : أسعار الخضر والغلال واللحوم والأسماك (صور+فيديو)
310
الأخبار

شي جين بينغ يتحدى ترامب و ماكرون بفائض تجاري يبلغ 1080 مليار دولار : «الصين ستسحقنا…»
308
الأخبار

الجزائر – تونس : منحة السفر السياحية بـ750 يورو ضحية نجاحها… و السلطات الجزائرية تتحرك لكبح تحيّل بعض المسافرين
301
الأخبار

فرنسا : بريجيت ماكرون تنزلق بشكل خطير و تصف ناشطات نسويات بـ«الغبيّات القذرات»
295
الأخبار

النادي الإفريقي يستأنف تدريباته
285
الأخبار

تزويد السوق بقوارير الغاز المنزلي محور اجتماع موسّع بإشراف وزير التجارة
279
عالمية

اليابان: إنذار بحدوث تسونامي بعد زلزال قوي بقوة 7,6 درجات
270
أخر الأخبار

في الأسبوع الأول من شهر ديسمبر: سدود الشمال تدعّمت بـ51 مليون مربع

© 2025 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى