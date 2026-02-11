Français
الأخبار

صبري اللموشي يكشف عن حظوظ المنتخب الوطني في كأس العالم

صبري اللموشي يكشف عن حظوظ المنتخب الوطني في كأس العالم

أكّد الناخب الوطني الجديد صبري اللموشي في تصريح خلال الندوة الصحفية التي عقدها بعد ظهر اليوم بمقر الجامعة التونسية لكرة القدم أنّه سيشرف على نسور قرطاج ليس فقط للعمل بل للحٌلم كذلك.

و أضاف : ” نحن لسنا أفضل فريق في العالم ، سنواجه في مجموعتنا المنتخب الهولندي الغني عن التعريف إضافة إلى المنتخب الياباني و هو الأفضل في آسيا أمّا المنتخب الثالث و الذي سيكون من بين (أوكرانيا / بولونيا / ألبانيا أو السويد) فهي كلها منتخبات تنافسية لذلك يجب أن نحضّر جيّدا لنكون على نفس المستوى.”

و زاد : ” إذا كنتم تريدون أن نحل في المركز الثالث المؤهل إلى الدّور الثاني فلنقم بذلك معا أما قبل ذلك فيجب أن نقوم بكل ما علينا لنكون جاهزين أيام 14 ، 21 و 26 جوان.

و ختم : ” باللاعبين الذين نملكهم حاليا ليس بإمكاننا أن نفعل مثل المنتخب المغربي في المونديال الفارط.”

 

تعليقات

