صبري اللموشي : “يوسف المساكني قادر على صنع الفارق في أي لحظة”

أكّد الناخب الوطني صبري اللموشي في تصريح خلال الندوة الصحفية التي دارت بعد ظهر اليوم بمقر الجامعة التونسية لكرة القدم أنّ المسؤولين في نادي الدحيل القطري اتخذوا سابقا قرار التخلي عن يوسف المساكني.

و أشار اللموشي إلى أنّه أيّد هذا القرار لأنّ يوسف كان في نهاية مرحلته مع الفريق و لابد له من تغيير الأجواء آنذاك.

و أضاف : ” يوسف المساكني قادر على صنع الفارق في أي لحظة عندما كان في أوج عطائه و لست أنا فقط من أقول هذا الكلام”.

و نابع : ” يوسف واحد من أبرز اللاعبين الذين أنجبتهم تونس ، بإمكاننا نقد إختياراته بخصوص مسيرته الكروية و لعبه في الخليج عوض أوروبا لكن لا أحد بإمكانه إنكار موهبته.”

و ختم : ” المساكني عاد الآن إلى تونس ، أنا سعيد من أجله و أتمنى أن يعطي الكثير لفريقه ، ليس لدي أن إشكالية مع يوسف المساكني أو غيره من اللاعبين.”

