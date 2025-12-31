Français
صدر بالرائد الرسمي: روزنامة دفع الديون الجبائية و الخطايا الجبائية الإدارية الراجعة للدولة والمنصوص عليها بقانون المالية

صدر بالرائد الرسمي في 30 ديسمبر 2025 قرار من وزيرة المالية يتعلق بضبط روزنامة دفع الديون الجبائية والخطايا الجبائية الإدارية الراجعة للدولة المنصوص عليها بالقانون عدد 17 لسنة 2025 المؤرخ في 12 ديسمبر 2025 المتعلق بقانون المالية لسنة 2026.

وتضبط روزنامة دفع الديون الجبائية الراجعة للدولة والمعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية والمعلوم على النزل ومعلوم الإجازة، المنصوص عليها بالعدد 1 من الفصل 69 من القانون عدد 17 لسنة 2025 المؤرخ في 12 ديسمبر 2025 كما يلي:

الأشخاص المعنيون:
المبلغ المتبقي للاستخلاص في الأصل عدد الأقساط الثلاثية الأجل الأقصى للدفع
لا يفوق 5.000.000 د 1 30 جوان 2026
من 5.000.001 إلى 10.000.000 د 2 30 جوان 2026 و30 سبتمبر 2026
من 10.000.001 إلى 50.000.000 د 4 من 30 جوان 2026 إلى 31 مارس 2027
من 50.000.001 إلى 100.000.000 د 6 من 30 جوان 2026 إلى 30 سبتمبر 2027
من 100.000.001 إلى 200.000.000 د 8 من 30 جوان 2026 إلى 31 مارس 2028
من 200.000.001 إلى 500.000.000 د 12 من 30 جوان 2026 إلى 31 مارس 2029
من 500.000.001 إلى 1.000.000.000 د 16 من 30 جوان 2026 إلى 31 مارس 2030
أكثر من 1.000.000.000 د 20 من 30 جوان 2026 إلى 31 مارس 2031
الأشخاص الطبيعيون:
المبلغ المتبقي للاستخلاص في الأصل عدد الأقساط الثلاثية الأجل الأقصى للدفع
لا يفوق 200,000 د 1 30 جوان 2026
من 200,001 إلى 1,000,000 د 2 30 جوان 2026 و30 سبتمبر 2026
من 1,000,001 إلى 5,000,000 د 4 من 30 جوان 2026 إلى 31 مارس 2027
من 5,000,001 إلى 20,000,000 د 6 من 30 جوان 2026 إلى 30 سبتمبر 2027
من 20,000,001 إلى 50,000,000 د 8 من 30 جوان 2026 إلى 31 مارس 2028
من 50,000,001 إلى 100,000,000 د 12 من 30 جوان 2026 إلى 31 مارس 2029
من 100,000,001 إلى 200,000,000 د 16 من 30 جوان 2026 إلى 31 مارس 2030
أكثر من 200,000,000 د 20 من 30 جوان 2026 إلى 31 مارس 2031

 

50% من المبلغ المتبقي للاستخلاص
المبلغ المتبقي للاستخلاص عدد الأقساط الثلاثية الأجل الأقصى للدفع
لا يفوق 100,000 د 1 30 جوان 2026
من 100,001 إلى 500,000 د 2 30 جوان 2026 و30 سبتمبر 2026
من 500,001 إلى 1,000,000 د 4 من 30 جوان 2026 إلى 31 مارس 2027
من 1,000,001 إلى 5,000,000 د 6 من 30 جوان 2026 إلى 30 سبتمبر 2027
من 5,000,001 إلى 10,000,000 د 8 من 30 جوان 2026 إلى 31 مارس 2028
من 10,000,001 إلى 50,000,000 د 12 من 30 جوان 2026 إلى 31 مارس 2029
من 50,000,001 إلى 100,000,000 د 16 من 30 جوان 2026 إلى 31 مارس 2030
أكثر من 100,000,000 د 20 من 30 جوان 2026 إلى 31 مارس 2031
