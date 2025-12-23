Français
صدر بالرائد الرسمي: قانون يتعلق بأحكام استثنائية لانتداب خريجي التعليم العالي من طالت بطالتهم

صدر اليوم بالرائد الرسمي  القانون عدد 18 لسنة 2025 مؤرخ في 22 ديسمبر المتعلق بأحكام استثنائية للانتداب خريجي التعليم العالي من طالت بطالتهم بالقطاع العام والوظيفة العمومية.

وكان مجلس نواب الشعب قد  صادق على مقترح قانون يتعلق بأحكام استثنائية لانتداب خريجي التعليم العالي ممن طالت بطالتهم بالقطاع العام والوظيفة العمومية عدد 23-2023 بـرمّته بـ 92 نعم 04 إحتفاظ و01 رفض.

وستتم بموجب هذا القانون معالجة وضعية خريجي التعليم العالي من طالت بطالتهم بالانتداب الاستثنائي في مختلف القطاعات العمومية للدولة في القطاع العام والوظيفة العمومية ويكون هذا الملف تحت إشراف وزارة التشغيل والتكوين المهني.

وتُحدث منصة رقمية يتم فيها تنزيل المعطيات الخاصة بالمترشحين. ويتم ترتيب المترشحين ترتيبًا تفاضليًا حسب معايير تتعلق (سن المترشح وتعطى الأولوية لمن تجاوز 40 سنة، سنة التخرج (أكثر من 10 سنوات)، فرد من كل عائلة دون اعتبار شرط السن، الوضعية الاجتماعية).

ويُشترط في المترشحين التسجيل بمكاتب التشغيل وعدم الانتفاع بإجراءات التسوية للوضعيات المهنية.

