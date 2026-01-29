Français
الأخبار

صدمة في الدراما السورية: مقتل نجمة «باب الحارة» وملابسات غامضة

صدمة في الدراما السورية: مقتل نجمة «باب الحارة» وملابسات غامضة

ضجّت الساحة الفنية والإعلامية في سوريا، خلال الساعات الأخيرة، بخبر صادم تمثّل في العثور على الممثلة السورية هدى شعراوي، المعروفة بدور «أم زكي» في مسلسل «باب الحارة»، مقتولة داخل منزلها، في حادثة أثارت حالة من الحزن.

وبحسب معطيات متطابقة أوردتها وسائل إعلام سورية، فقد تم العثور على الفنانة الراحلة جثة هامدة داخل منزلها، في ظروف وُصفت بالغامضة في انتظار ما ستكشفه التحقيقات الأمنية. وأفادت مصادر إعلامية بأن الاشتباه يطال خادمتها، التي يُرجّح أنها نفّذت الجريمة قبل أن تلوذ بالفرار.

وفي هذا السياق، أعلنت قوى الأمن الداخلي فتح تحقيق رسمي من أجل كشف ملابسات الحادثة، وتحديد المسؤوليات، في وقت تتواصل فيه عمليات البحث والتحري لجمع الأدلة والاستماع إلى الشهادات.

