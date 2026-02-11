صراع بين برشلونة و ريال مدريد على ضم روميرو

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

دخل نادي ريال مدريد الاسباني في منافسة شرسة للتعاقد مع الظهير الأرجنتيني كريستيان روميرو مدافع توتنهام الإنقليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

و أفاد برنامج إل تشيرينجيتو التليفزيوني الإسباني إن روميرو، الذي اقترن اسمه بعدة أندية أوروبية كبيرة مؤخرا آخرهم برشلونة الإسباني المنافس التقليدي لفريق ريال مدريد، منفتح على خوض تجربة جديدة، على الرغم من أن عقد روميرو مع توتنهام ينتهي في صيف 2029، غير أن عدة مصادر ذكرت أنه يبدو قريبا من المغادرة بسبب توتر علاقته مع الإدارة.

و أكد البرنامج أنه بخلاف الريال ظهر روميرو في قوائم اهتمامات منافسيه برشلونة و أتلتيكو مدريد.

و شارك روميرو صاحب الـ27 عاما في 28 مباراة مع توتنهام هذا الموسم بمختلف المسابقات، سجل خلالها 6 أهداف و صنع 8.

بينما أكدت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الكتالونية، في وقت سابق أن برشلونة يستعد للتعاقد مع الدولي الأرجنتيني كريستيان روميرو، قائد فريق توتنهام هوتسبير، بعد أن قرّر الأخير مغادرة صفوف السبيرز على الرغم من انتهاء عقده في عام 2029.

و لا تعتبر هذه المرة الأولى التي يهتم بها برشلونة بالتعاقد مع روميرو، حيث طلب ميسي لاعب البلوغرانا السابق، من زميله الأرجنتيني أن يأتي إلى الفريق الكتالوني لتعزيز خط الدفاع و قدم النادي وقتها عرضًا بقيمة 40 مليون يورو لكن الصفقة باءت بالفشل في النهاية.

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس

تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب



