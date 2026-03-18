علن الجيش الكويتي أن تتصدى حالياً الدفاعات الجوية الكويتية لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية. وسمعت صفارات الإنذار تدوي في الكويت

واضافت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي أن أصوات الانفجارات إن سمعت فهي نتيجة اعتراض منظومات الدفاع الجوي للهجمات المعادية.

و رصدت منظومة الدفاع الجوي خلال الـ (24) ساعة الماضية عدد (2) صاروخ باليستي معادٍ، وعدد (13) طائرة مسيّرة معادية داخل المجال الجوي الكويتي،

