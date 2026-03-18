Français
Anglais
العربية
الأخبار

صفارات الإنذار تدوي في الكويت

علن الجيش الكويتي أن تتصدى حالياً الدفاعات الجوية الكويتية لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية. وسمعت صفارات الإنذار تدوي في الكويت

واضافت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي أن أصوات الانفجارات إن سمعت فهي نتيجة اعتراض منظومات الدفاع الجوي للهجمات المعادية.

و رصدت منظومة الدفاع الجوي خلال الـ (24) ساعة الماضية عدد (2) صاروخ باليستي معادٍ، وعدد (13) طائرة مسيّرة معادية داخل المجال الجوي الكويتي،

 

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

© 2026 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى