صفارات الإنذار تدوي في تل أبيب

في اليوم الحادي عشر من الحرب في إيران والشرق الأوسط تواصلت الضربات الصاروخية ضد أهداف تقع في وسط إسرائيل، وكذلك ضد قواعد أمريكية، ليرتفع بذلك عدد موجات الصواريخ الإيرانية إلى ثلاث. كما لا تزال دويّ الانفجارات يُسمع في عدة عواصم بالمنطقة.

وأكد التلفزيون الإيراني إطلاق موجة جديدة من الصواريخ الإيرانية باتجاه إسرائيل. من جانبه، أفاد قيادة الجبهة الداخلية الإسرائيلية بدوي صفارات الإنذار في عدة مدن ومناطق بوسط إسرائيل. كما دوت صفارات الإنذار في تل أبيب.

