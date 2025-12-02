Français
صفاقس : أسعار الخضر والغلال واللحوم والأسماك (صور+فيديو)

رصد مراسل “تونس الرقمية” بصفاقس اليوم الثلاثاء 2 ديسمبر 2025 أسعار الخضر والغلال واللحوم والأسماك.

وكانت الأسعار كالتالي :

*الخضر و الغلال

الفلفل : 2.9 دينار للكيلو

الطماطم : 1.4 دينار للكيلو

البطاطا : 2.4 دينار للكيلو

كليمونتين 1.9 دنانير للكيلو

الرمان 2.9 دينار للكيلو

*اللحوم الحمراء و البيضاء

العلوش : 50 دينار للكيلو

الدجاج: 8.5 دنانير للكيلو

اسكالوب: 16.4 دينار للكيلو

*الأسماك

كروفات 15 دينار للكيلو

وراطة 22 دينار للكيلو

مرجان 7 دينار للكيلو

قاروص 23 دينار للكيلو

