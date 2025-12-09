صفاقس : أسعار الخضر والغلال واللحوم والأسماك (صور+فيديو)

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

رصد مراسل “تونس الرقمية” بصفاقس اليوم الثلاثاء 9 ديسمبر 2025 أسعار الخضر والغلال واللحوم والأسماك.

وكانت الأسعار كالتالي :

*الخضر و الغلال

الفلفل : 2.9 دينار للكيلو

الطماطم : 1 دينار للكيلو

البطاطا : 2.5 دينار للكيلو

كليمونتين 2.4 دنانير للكيلو

الرمان 2.9 دينار للكيلو

*اللحوم الحمراء و البيضاء

العلوش : 58 دينار للكيلو

بقري هبرة : 43 دينار للكيلو

الدجاج: 8.5 دنانير للكيلو

اسكالوب: 16.4 دينار للكيلو

*الأسماك

الشوابي 22 دينار للكيلو

كروفات 14 دينار للكيلو

وراطة 23 دينار للكيلو

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس

تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب



