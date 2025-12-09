صفاقس : أسعار الخضر والغلال واللحوم والأسماك (صور+فيديو)

رصد مراسل “تونس الرقمية” بصفاقس اليوم الثلاثاء 9 ديسمبر 2025 أسعار الخضر والغلال واللحوم والأسماك.
وكانت الأسعار كالتالي :
*الخضر و الغلال
الفلفل : 2.9 دينار للكيلو
الطماطم : 1 دينار للكيلو
البطاطا : 2.5 دينار للكيلو
كليمونتين 2.4 دنانير للكيلو
الرمان 2.9 دينار للكيلو
*اللحوم الحمراء و البيضاء
العلوش : 58 دينار للكيلو
بقري هبرة : 43 دينار للكيلو
الدجاج: 8.5 دنانير للكيلو
اسكالوب: 16.4 دينار للكيلو
*الأسماك
الشوابي 22 دينار للكيلو
كروفات 14 دينار للكيلو
وراطة 23 دينار للكيلو
