Français
Anglais
العربية
أخر الأخبار

صفاقس : أسعار الخضر والغلال واللحوم والأسماك (صور+فيديو)

رصد مراسل “تونس الرقمية” بصفاقس اليوم الثلاثاء 9 ديسمبر 2025 أسعار الخضر والغلال واللحوم والأسماك.

وكانت الأسعار كالتالي :

*الخضر و الغلال

الفلفل : 2.9 دينار للكيلو

الطماطم : 1 دينار للكيلو

البطاطا : 2.5 دينار للكيلو

كليمونتين 2.4 دنانير للكيلو

الرمان 2.9 دينار للكيلو

*اللحوم الحمراء و البيضاء

العلوش : 58 دينار للكيلو

بقري هبرة : 43 دينار للكيلو

الدجاج: 8.5 دنانير للكيلو

اسكالوب: 16.4 دينار للكيلو

*الأسماك

الشوابي 22 دينار للكيلو

كروفات 14 دينار للكيلو

وراطة 23 دينار للكيلو

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:, , , , , , ,

Recommended for you


الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

527
الأخبار

الأولمبي الباجي يستأنف تحضيراته و رئيس الهيئة التسييرية يعد بضمان البقاء في الرابطة الأولى

331
الأخبار

قرار جديد من الاتحاد الأوروبي تجاه تونس
312
الأخبار

علي معلول : “ان شاء الله سنُقدّم في كأس إفريقيا مردودا يليق بالمنتخب”  [فيديو]
283
الأخبار

شي جين بينغ يتحدى ترامب و ماكرون بفائض تجاري يبلغ 1080 مليار دولار : «الصين ستسحقنا…»
270
الأخبار

كأس العرب 2025 – المجموعة الأولى: تونس تُقصى رغم الانتصار… فلسطين وسوريا في ربع النهائي (فيديو)
264
الأخبار

فرجاني ساسي : “إن شاء الله سنٌقدّم آداء أفصل في البطولات القادمة و شكرا لجماهيرنا” [فيديو]
254
الأخبار

تزويد السوق بقوارير الغاز المنزلي محور اجتماع موسّع بإشراف وزير التجارة
251
عالمية

اليابان: إنذار بحدوث تسونامي بعد زلزال قوي بقوة 7,6 درجات
249
الأخبار

كأس الأمم الإفريقية: أكثر المنتخبات صعودًا إلى منصة التتويج
248
الأخبار

النادي الإفريقي يستأنف تدريباته

© 2025 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى