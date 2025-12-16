صفاقس : أسعار الخضر والغلال واللحوم والأسماك (صور+فيديو)

رصد مراسل “تونس الرقمية” بصفاقس اليوم الثلاثاء 16 ديسمبر 2025 أسعار الخضر والغلال واللحوم والأسماك.
وكانت الأسعار كالتالي :
*الخضر و الغلال
الفلفل : 2.4 دينار للكيلو
الطماطم : 1.1 دينار للكيلو
البطاطا : 2.5 دينار للكيلو
كليمونتين : 1.6 دنانير للكيلو
الرمان 3.4 دينار للكيلو
جلبانة : 5 دنانير للكيلو الواحد
*اللحوم الحمراء و البيضاء
العلوش : 45 دينار للكيلو
بقري هبرة : 34 دينار للكيلو
الدجاج: 8.5 دنانير للكيلو
اسكالوب: 16.4 دينار للكيلو
*الأسماك
الشوابي 22 دينار للكيلو
كروفات 35 دينار للكيلو
وراطة 22 دينار للكيلو
