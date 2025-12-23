صفاقس : أسعار الخضر والغلال واللحوم والأسماك (صور+فيديو)

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

رصد مراسل “تونس الرقمية” بصفاقس اليوم الثلاثاء 23 ديسمبر 2025 أسعار الخضر والغلال واللحوم والأسماك.

وكانت الأسعار كالتالي :

*الخضر و الغلال

الفلفل :2 دينار للكيلو

الطماطم : 1.1 دينار للكيلو

البطاطا : 2.5 دينار للكيلو

كليمونتين : 1.9 دنانير للكيلو

العصير : 1.6 دينار للكيلو

*اللحوم الحمراء و البيضاء

العلوش : 45 دينار للكيلو

الدجاج: 8.5 دنانير للكيلو

اسكالوب: 16.9 دينار للكيلو

*الأسماك

كعبة تن 13 دينار للكيلو

كروفات 20 دينار للكيلو

اميلة 13 دينار للكيلو

