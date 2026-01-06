صفاقس : أسعار الخضر والغلال واللحوم والأسماك (صور+فيديو)

رصد مراسل “تونس الرقمية” بصفاقس اليوم الثلاثاء 6 جانفي 2026 أسعار الخضر والغلال واللحوم والأسماك.
وكانت الأسعار كالتالي :
*الخضر و الغلال
الفلفل : 2.4 دينار للكيلو
الطماطم : 1 دينار للكيلو
البطاطا : 1.9 دينار للكيلو
كليمونتين : 1.4 دنانير للكيلو
الرمان : 2.5 دينار للكيلو
الفروالة : 10 دينار للكيلو
*اللحوم الحمراء و البيضاء
العلوش : 45 دينار للكيلو
الدجاج: 8.5 دنانير للكيلو
اسكالوب: 16.4 دينار للكيلو
*الأسماك
وراطة 20 دينار للكيلو
قرنيط 30 دينار
الحمراء 15 دينار للكيلو
