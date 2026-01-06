Français
Anglais
العربية
أخر الأخبار

صفاقس : أسعار الخضر والغلال واللحوم والأسماك (صور+فيديو)

رصد مراسل “تونس الرقمية” بصفاقس اليوم الثلاثاء 6 جانفي 2026 أسعار الخضر والغلال واللحوم والأسماك.

وكانت الأسعار كالتالي :

*الخضر و الغلال

الفلفل : 2.4 دينار للكيلو

الطماطم : 1 دينار للكيلو

البطاطا : 1.9 دينار للكيلو

كليمونتين : 1.4 دنانير للكيلو

الرمان : 2.5 دينار للكيلو

الفروالة : 10 دينار للكيلو

*اللحوم الحمراء و البيضاء

العلوش : 45 دينار للكيلو

الدجاج: 8.5 دنانير للكيلو

اسكالوب: 16.4 دينار للكيلو

*الأسماك

وراطة 20 دينار للكيلو

قرنيط 30 دينار

الحمراء 15 دينار للكيلو

