صفاقس : أسعار الخضر والغلال واللحوم والأسماك (صور+فيديو)

رصد مراسل “تونس الرقمية” بصفاقس امس الثلاثاء 13 جانفي 2026 أسعار الخضر والغلال واللحوم والأسماك.

وكانت الأسعار كالتالي :

*الخضر و الغلال

الفلفل : 3.7 دينار للكيلو

الطماطم : 1.2 دينار للكيلو

البطاطا : 1.9 دينار للكيلو

الجلبانة : 5 دنانير للكيلو

كليمونتين : 2.4 دنانير للكيلو

الرمان : 2.9 دينار للكيلو

الفروالة : 10 دينار للكيلو

*اللحوم الحمراء و البيضاء

العلوش : 48 دينار للكيلو

الدجاج: 8.9 دنانير للكيلو

اسكالوب: 16.9 دينار للكيلو

*الأسماك

وراطة 23 دينار للكيلو

كروفات 25 دينار للكيلو

اميلة 20 دينار للكيلو

