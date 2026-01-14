Français
Anglais
العربية
أخر الأخبار

صفاقس : أسعار الخضر والغلال واللحوم والأسماك (صور+فيديو)

رصد مراسل “تونس الرقمية” بصفاقس امس الثلاثاء 13 جانفي 2026 أسعار الخضر والغلال واللحوم والأسماك.

وكانت الأسعار كالتالي :

*الخضر و الغلال

الفلفل : 3.7 دينار للكيلو

الطماطم : 1.2 دينار للكيلو

البطاطا : 1.9 دينار للكيلو

الجلبانة : 5 دنانير للكيلو

كليمونتين : 2.4 دنانير للكيلو

الرمان : 2.9 دينار للكيلو

الفروالة : 10 دينار للكيلو

*اللحوم الحمراء و البيضاء

العلوش : 48 دينار للكيلو

الدجاج: 8.9 دنانير للكيلو

اسكالوب: 16.9 دينار للكيلو

*الأسماك

وراطة 23 دينار للكيلو

كروفات 25 دينار للكيلو

اميلة 20 دينار للكيلو

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:, , , , , , ,

Recommended for you


الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

753
الأخبار

والي باجة يتفقد تقدم أشغال إعادة تعشيب ملعب بوجمعة الكميتي

643
الأخبار

رسميًا : الحارس أشرف كرير يوقّع مع الأولمبي الباجي
599
الأخبار

الأولمبي الباجي يسعى لتأهيل ستة لاعبين جدد قبل انطلاق البطولة
427
الأخبار

لطفي السليمي: هدفي مع الأولمبي الباجي هو ضمان البقاء في الرابطة المحترفة الأولى [فيديو]
330
أخر الأخبار

الحنشة على موعد مع التنمية : مشاريع تحققت وأخرى سترى النور قريبًا (فيديو)
328
الأخبار

انتخاب مكتب تنفيذي جديد للاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس [فيديو ]
326
الأخبار

الجزائر : تبون يتخذ خطوة قوية لإعادة المواطنين الذين يعانون في الخارج
307
الأخبار

فساد مالي صلب اتحاد الفلاحة : حكم بسجن عبد المجيد الزار لمدة 6 سنوات
305
الأخبار

ريال مدريد يعلن إنهاء تعاقده مع المدرب تشابي ألونسو بالتراضي
293
الأخبار

كأس أمم إفريقيا : تعيين حكم مباراة المغرب و نيجيريا

© 2026 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى