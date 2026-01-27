Français
صفاقس : أسعار الخضر والغلال واللحوم والأسماك (صور+فيديو)

رصد مراسل “تونس الرقمية” بصفاقس امس الثلاثاء 27 جانفي 2026 أسعار الخضر والغلال واللحوم والأسماك.

وكانت الأسعار كالتالي :

*الخضر و الغلال

الفلفل : 3.5 دينار للكيلو

الطماطم : 1.2 دينار للكيلو

البطاطا : 1.9 دينار للكيلو

الجلبانة : 4 دنانير للكيلو

كليمونتين : 1.9 دنانير للكيلو

الفروالة : 10 دينار للكيلو

*اللحوم الحمراء و البيضاء

العلوش : 48 دينار للكيلو

الدجاج: 8.4 دنانير للكيلو

اسكالوب: 17.9 دينار للكيلو

*الأسماك

وراطة 23 دينار للكيلو

كروفات 12 دينار للكيلو

قاروص 27 دينار للكيلو

