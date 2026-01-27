صفاقس : أسعار الخضر والغلال واللحوم والأسماك (صور+فيديو)

رصد مراسل “تونس الرقمية” بصفاقس امس الثلاثاء 27 جانفي 2026 أسعار الخضر والغلال واللحوم والأسماك.
وكانت الأسعار كالتالي :
*الخضر و الغلال
الفلفل : 3.5 دينار للكيلو
الطماطم : 1.2 دينار للكيلو
البطاطا : 1.9 دينار للكيلو
الجلبانة : 4 دنانير للكيلو
كليمونتين : 1.9 دنانير للكيلو
الفروالة : 10 دينار للكيلو
*اللحوم الحمراء و البيضاء
العلوش : 48 دينار للكيلو
الدجاج: 8.4 دنانير للكيلو
اسكالوب: 17.9 دينار للكيلو
*الأسماك
وراطة 23 دينار للكيلو
كروفات 12 دينار للكيلو
قاروص 27 دينار للكيلو
