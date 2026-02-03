صفاقس : أسعار الخضر والغلال واللحوم والأسماك (صور+فيديو)

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

رصد مراسل “تونس الرقمية” بصفاقس اليوم الثلاثاء 3 فيفري 2026 أسعار الخضر والغلال واللحوم والأسماك.

وكانت الأسعار كالتالي :

*الخضر و الغلال

الفلفل : 3.5 دينار للكيلو

الطماطم : 1 دينار للكيلو

البطاطا : 1.9 دينار للكيلو

كليمونتين : 2.4 دنانير للكيلو

*اللحوم الحمراء و البيضاء

العلوش، ماعز : 50 دينار للكيلو

الدجاج: 8.4 دنانير للكيلو

اسكالوب: 17.9 دينار للكيلو

*الأسماك

وراطة 20 دينار للكيلو

كروفات 18 دينار للكيلو

قاروص 23 دينار للكيلو

