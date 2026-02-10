صفاقس : أسعار الخضر والغلال واللحوم والأسماك (صور+فيديو)

رصد مراسل “تونس الرقمية” بصفاقس اليوم الثلاثاء 10 فيفري 2026 أسعار الخضر والغلال واللحوم والأسماك.
وكانت الأسعار كالتالي :
*الخضر و الغلال
الفلفل : 2.9 دينار للكيلو
الطماطم : 1.4 دينار للكيلو
البطاطا : 1.9 دينار للكيلو
كليمونتين : 2.9 دنانير للكيلو
*اللحوم الحمراء و البيضاء
العلوش : 55 دينار للكيلو
الدجاج: 8.4 دنانير للكيلو
اسكالوب: 17.9 دينار للكيلو
*الأسماك
وراطة 23 دينار للكيلو
كروفات 18 دينار للكيلو
قاروص 27.5 دينار للكيلو
