صفاقس: أسعار الخضر والغلال واللحوم والأسماك (صور+فيديو)

رصد مراسل “تونس الرقمية” بصفاقس اليوم الثلاثاء 24 مارس 2026 أسعار الخضر والغلال واللحوم.
وكانت الأسعار كالتالي :
*الخضر و الغلال
الفلفل : 3.7 دينار للكيلو
الطماطم : 1.9 دينار للكيلو
البطاطا : 1.9 دينار للكيلو
الجلبانة : 6.4 دينار للكيلو
الفراولة : 7 دنانير للكيلو
*اللحوم الحمراء و البيضاء
العلوش : 50 دينار للكيلو
بقري : 35 دينار لليكلو
الدجاج: 8.4 دنانير للكيلو
اسكالوب: 17.9 دينار للكيلو
*أسعار الأسماك
قاروص: 26 دينار للكيلو
شوابي : 28 دنانير للكيلو
وراطة : 22 دينار للكيلو
