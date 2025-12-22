Français
صفاقس/ أعلاها بسيدي منصور : كميات الأمطار المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة

سجلت ولاية صفاقس، خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، كميات متفاوتة من الأمطار تراوحت بين 0.5 مليمتر و14 مليمتراً، وذلك بحسب نشرة المعهد الوطني للرصد الجوي التي رصدت الكميات المسجلة من الساعة السابعة صباحاً ليوم 21 ديسمبر 2025 إلى السابعة صباحاً ليوم 22 ديسمبر 2025.

وتصدرت منطقة سيدي منصور قائمة المناطق الأكثر تساقطاً للأمطار بتسجيل 14 مليمتراً، تلتها كل من الشعال والعقاربة بـ 12 مليمتراً، ثم عقارب بـ 6 مم.

وتوزعت بقية الكميات بين 5 مليمترات في كل من الغريبة وساقية الدائر، و3 مليمترات في عين تركية، و2 مليمتر في طينة وبئر علي.

وفي المقابل، سجلت أدنى الكميات في قرقنة (القراطن) وصفاقس المدينة بـ 0.5 مليمتر، بينما بلغت الكميات مليمتراً واحد في كل من مطار صفاقس، المحرس، الصخيرة الميناء، وبوغرارة.

