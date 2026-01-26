صفاقس : أكثر من 270 عائلة تستفيد من منحة تحسين السكن

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

شهدت ولاية صفاقس اليوم الاثنين 26 جانفي 2026، إعطاء شارة انطلاق المعاينات الفنية للمساكن المستفيدة من منحة تحسين السكن في حيي مركز قدور والهناء (الحفارة)، بحضور السيد والي صفاقس وكاتب عام الولاية والوفد المرافق له.

وأعلنت بلدية صفاقس صباح اليوم عن القائمة النهائية للمنتفعين بمنحة تحسين السكن خلال جلسة عمل بإشراف الكاتب العام المكلف بتسيير شؤون البلدية، وبحضور معتمدي صفاقس المدينة وساقية الداير، وممثل وكالة التجديد والتهذيب العمراني، إلى جانب عدد من إطارات البلدية وممثلي وسائل الإعلام.

وسيستفيد من المنحة 274 عائلة بالتعاون مع وكالة تهذيب الأحياء بصفاقس، بقيمة جملية تبلغ 2 مليار و240 ألف دينار، موزعة على النحو التالي:

• 138 مطلب بحي الهناء بقيمة 1 مليار و400 ألف دينار

• 136 مطلب بحي مركز قدور بقيمة 840 ألف دينار

وجاءت عملية اختيار المستفيدين وفق تطبيق الأمر عدد 70 لسنة 2024 المؤرخ في 11 جانفي 2024 والمتعلق بضبط صيغ وشروط وإجراءات التصرف في الاعتمادات المخصصة لمكوّنة تحسين السكن ضمن الجيل الثاني لبرنامج تهذيب وإدماج الأحياء السكنية. وقد تم التنسيق مع الإدارات المعنية، بما في ذلك الإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية، الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية، الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الإدارة الجهوية للنقل الفني والقباضة، لضمان أولوية المستحقين من العائلات المعوزة، محدودة الدخل وذوي الاحتياجات الخاصة، بما يحقق تكافؤ الفرص.

ويُعتبر برنامج تهذيب وإدماج الأحياء السكنية – الجيل الثاني – أحد أبرز المشاريع الوطنية الرامية إلى تحسين ظروف العيش في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية، وينفذه بلدية صفاقس بالتعاون مع وكالة التهذيب والتجديد العمراني (ARRU).

