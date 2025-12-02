صفاقس : إجراءات جديدة لفائدة القطاع الصحي وتدعيم بمعدات جديدة [فيديو]

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

عقدت جلسة عمل بمقر ولاية صفاقس اليوم الثلاثاء 2 ديسمبر 2025، حول الوضع الصحي بالجهة، ترأسها والي صفاقس السيد محمد الحجري وفي حضور المدير الجهوي للصحة بصفاقس الدكتور حاتم الشريف، ومدير المستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة، ومدير المستشفى الجامعي الهادي شاكر، والاطارات الصحية والمعتمدين بالجهة.

وتم استعراض الوضع الصحي الحالي بالجهة، وتحديد التحديات والمشاكل التي تواجه القطاع الصحي، مع تقييم ما سبق والوقوف امام النقاط والمقترحات التي لم يتم تنفيذها بعد. وأكد المشاركون على أهمية العمل المشترك لتحسين الوضع الصحي بالجهة، وتوفير الخدمات الصحية اللازمة للمواطنين.

وأكد الدكتور حاتم الشريف على أهمية العمل المشترك لتحسين الوضع الصحي بالجهة، وتوفير الخدمات الصحية اللازمة للمواطنين مشيرا الى ان هذه الجلسة تأتي في إطار الجهود المبذولة لتحسين الوضع الصحي بالجهة، وتوفير خدمات صحية أفضل للمواطنين.

وكشف الشريف على أن سلطة الاشراف وافقت على احداث مستشفى جهوي بمنطقة قرمدة مضيفا “وهذا كسب صحي جديد لولاية صفاقس..كذلك وافقت سلطة الاشراف على احداث مركز لعلاج الادمان بمنطقة طينة ومركز متعدد الاختصاصات بالدائرة الصحية بعقارب”.

