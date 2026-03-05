Français
Anglais
العربية
الأخبار

صفاقس: إطلاق مبادرة للتصدي لظاهرة تسوّل الأطفال

أعلنت ولاية صفاقس على صفحتها الرسمية أنه تم صباح اليوم الخميس 05 مارس 2026 عقد جلسة عمل تحت إشراف والي صفاقس وبحضور كافة الهياكل المعنية لتدارس  ظاهرة تسوّل الأطفال بعدد من شوارع ومفترقات مدينة صفاقس، وبلورة تصورات جديدة لحماية الأطفال من مخاطر الاستغلال والتشرد، والعمل على إيجاد حلول اجتماعية مستدامة لهذه الظاهرة.

هذا، وتم إطلاق مبادرة تهدف إلى رصد حالات الأطفال المتواجدين في الشارع والتواصل معهم ومع عائلاتهم، إضافة إلى توفير الإحاطة الاجتماعية والنفسية لهم، بالتنسيق مع الهياكل العمومية والسلطات الجهوية ممثلا خاصة في قرى الأطفال SOS.

كما تتضمن المبادرة جملة من الإجراءات العملية، من أبرزها القيام بعمليات ميدانية لرصد الأطفال المتسوّلين

وتوجيه الحالات المستعجلة إلى برامج الإحاطة والحماية ومرافقة العائلات الهشة اجتماعيًا للحدّ من لجوء الأطفال إلى الشارع والعمل على إعادة إدماج الأطفال في المسار التعليمي.

وتندرج هذه الخطوة في إطار تعزيز الجهود المشتركة لحماية الطفولة وضمان حق الأطفال في العيش الكريم، بعيدًا عن كل أشكال الاستغلال أو الإقصاء الاجتماعي.

تعليقات

