صفاقس: إعادة تحديث مركز الفتاة الريفية ببوثدي لتعزيز الإدماج الاقتصادي والاجتماعي [فيديو]

كشف إلياس الشريف، المدير العام لوكالة التشغيل والتكوين المهني، عن انطلاق عملية إعادة تحديث مركز الفتاة الريفية ببوثدي من ولاية صفاقس، بكلفة جملية تُقدّر بـ13 مليار، مشيرًا إلى أنه سيتم قريبًا فتح طلب العروض الخاص بإنجاز هذا المشروع.

ويأتي هذا التوجّه في إطار اعتماد مقاربة تشاركية تهدف إلى تعزيز دور المركز والارتقاء بخدماته، بما يستجيب لحاجيات متساكني الجهة ويواكب التحولات الاقتصادية والاجتماعية. وفي هذا السياق، نظم مركز الفتاة الريفية ببوثدي حلقة نقاش جمعت عددا من متساكني المنطقة وممثلي السلط المحلية والجهوية، إلى جانب نواب مجلس نواب الشعب عن الجهة، تم خلالها التداول حول سبل تطوير المركز وتثمين دوره التنموي.

وستُمكّن عملية التحديث من تحويل المركز إلى قطب للفلاحة الحديثة وفضاء مخصص للمهن المرتبطة بالصناعات التقليدية، مع إتاحة فرص للتكوين في بعث المشاريع والمبادرة الخاصة والإدماج في النسيج الاقتصادي.

كما أوضح القائمون على المشروع أن مراكز الفتاة الريفية ستنتقل من صيغتها التقليدية إلى صيغ جديدة تعتمد مفهوم مراكز الإدماج الاقتصادي والاجتماعي، حيث سيسمح تحديث مركز بوثدي، خاصة على مستوى البنية الأساسية، بتحويله إلى فضاء منفتح على المهن الجديدة والريادة وتخصصات عصرية تواكب متطلبات سوق الشغل.

ويهدف هذا المشروع إلى دعم الإدماج الاقتصادي والاجتماعي للنساء والشباب بالمنطقة، وخلق فرص عمل جديدة، والمساهمة في تحسين مستوى العيش ودفع عجلة التنمية المحلية.

