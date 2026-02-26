صفاقس: إعادة تهيئة مقر بلدية جبنيانة بكلفة 438 مليون دينار [فيديو]

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أكد عاطف لعريبي، مهندس رئيس ببلدية جبنيانة من ولاية صفاقس، أن البلدية شرعت في إعادة تهيئة مقرها بكلفة تُقدّر بحوالي 438 مليون دينار، على أن تُستكمل الأشغال خلال شهر أفريل 2026.

مشروع تهيئة بعد أكثر من عقدين

وأوضح لعريبي أن قصر بلدية جبنيانة لم يشهد أي تهيئة منذ سنة 2000، وهو ما جعل التدخل ضروريا لتحسين ظروف العمل والخدمات المقدمة للمواطنين.

تعصير مصلحة الحالة المدنية وتحسين ظروف العمل

وبيّن أن الأشغال تركز أساسا على إعادة تهيئة مصلحة الحالة المدنية وتعصيرها، إلى جانب توفير فضاءات عمل لائقة للموظفين، خاصة وأن عدد العاملين بالبلدية يتجاوز الـ50 بين إطارات وعملة.

تهيئة الواجهة الخارجية لقصر البلدية

وأشار المتحدث إلى أن المشروع لا يقتصر على التهيئة الداخلية فقط، بل يشمل كذلك تهيئة الواجهة الخارجية لقصر البلدية بما يساهم في تحسين صورة المرفق العمومي وتهيئة فضائه.

