صفاقس : إلغاء عدد من رحلات الشركة الجديدة للنقل بقرقنة بسبب التقلبات الجوية

أعلنت الشركة الجديدة للنقل بقرقنة، في بلاغ لها، عن إلغاء عدد من الرحلات البحرية المبرمجة اليوم السبت 31 جانفي 2026، وذلك على خلفية سوء الأحوال الجوية وعدم ملاءمتها للإبحار.
ويشمل الإلغاء الرحلتين المقررتين من صفاقس على الساعة العاشرة والنصف صباحًا (10:30) والثانية عشرة والنصف ظهرًا (12:30)، إضافة إلى الرحلتين المبرمجتين من جزيرة قرقنة على الساعة الثانية عشرة والربع ظهرًا (12:15) والثانية والربع بعد الظهر (14:15).

