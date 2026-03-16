صفاقس : احتفال جهوي بليلة القدر و تكريم عدد من حفظة القرآن الكريم

أشرف مساء اليوم الإثنين 16 مارس 2026 والي صفاقس محمد الحجري على فعاليات الاحتفال الجهوي بليلة القدر الذي انتظم بالجامع الكبير بالمدينة العتيقة بصفاقس، بحضور عدد من الإطارات الدينية وممثلي الهياكل المعنية وجمع من المواطنين.

و يندرج هذا النشاط ضمن برنامج أعدّته الإدارة الجهوية للشؤون الدينية بصفاقس بالتعاون مع جمعية المحافظة على القرآن الكريم والأخلاق الفاضلة، احتفاءً بليلة القدر وإحياءً لروحانيات شهر رمضان المعظّم.

و استُهلّ الاحتفال بتلاوة آيات بيّنات من الذكر الحكيم، قبل أن يتم بالمناسبة تكريم عدد من حفظة القرآن الكريم تقديراً لجهودهم في حفظ كتاب الله وتشجيعاً لهم على مواصلة التميز في هذا المجال.

و يأتي هذا التكريم في إطار دعم المبادرات الرامية إلى ترسيخ القيم الدينية وتشجيع الناشئة على الإقبال على حفظ القرآن الكريم والتمسك بمبادئه السامية.

