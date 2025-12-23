Français
الأخبار

صفاقس: اضطراب وانقطاع في توزيع الماء بهذه المعتمديات بداية من اللّيلة

صفاقس: اضطراب وانقطاع في توزيع الماء بهذه المعتمديات بداية من اللّيلة

أعلنت الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه في بلاغ لها الثلاثاء 23 ديسمبر 2025، بأنه سيتمّ اليوم تسجيل اضطراب وانقطاع في توزيع الماء الصّالح للشّرب بداية من الساعة الثامنة ليلا بالمناطق التابعة لمعتمديات صفاقس الجنوبية وساقية الزيت وساقية الداير.

ويأتي ذلك وفق ذات البلاغ على إثر برمجة أشغال لتعزيز وصيانة قناة التوزيع الرئيسية قطر 600مم المزودة للمناطق العليا بصفاقس الكبرى استعداد لتخطي صائفة 2026.

ومن المنتظر استئناف التزويد بصفة طبيعية تدريجيا بداية من الساعة الخامسة من يوم الأربعاء 24 ديسمبر 2025 بعد استكمال الأشغال التي ستتواصل دون انقطاع على مدار الساعة.

