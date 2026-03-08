صفاقس: افتتاح الدورة التاسعة للأيام الثقافية لبلدية صفاقس “رمضانيات 9” [فيديو]

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أفتتحت بلدية صفاقس فعاليات الدورة التاسعة من الأيام الثقافية لبلدية صفاقس “رمضانيات 9”، التي تتواصل من 7 إلى 17 مارس 2026، ببرنامج ثقافي وفني متنوع يواكب الأجواء الرمضانية ويجمع بين الإبداع الفني والروحانيات والتنشيط الثقافي في مختلف الفضاءات والساحات بالمدينة.

واستُهلت فعاليات هذه الدورة بعرض فني بعنوان “يا فرحة الدنيا في غناية وحكاية” قدمته الفرقة الموسيقية لنادي الأصيل للموسيقى العربية بقيادة المايسترو يوسف الطرابلسي، في عرض جمع بين الموسيقى والطرب الأصيل في أجواء رمضانية مميزة.

وفي تصريح له، أكد فرحات بريك الكاتب العام المكلف بتسيير شؤون بلدية صفاقس، أن هذه التظاهرة الثقافية السنوية تهدف إلى إحياء المشهد الثقافي بالمدينة خلال شهر رمضان، واستقطاب محبي الفن والثقافة من مختلف الفئات، عبر تنظيم عروض متنوعة بالفضاءات الثقافية والساحات العامة لتتحول إلى ركح مفتوح للفن الراقي والمسامرات الرمضانية.

وفي إطار الاستعداد لهذه التظاهرة، انعقدت يوم الخميس 5 مارس 2026 جلسة عمل خصصت لضبط آخر الترتيبات التنظيمية واللوجستية للعروض الخارجية بالفضاءات المفتوحة بمختلف الدوائر البلدية. وقد أشرف على الجلسة الكاتب العام المكلف بتسيير شؤون بلدية صفاقس بحضور المندوب الجهوي للشؤون الثقافية وممثلين عن الحماية المدنية وشرطة المرور وفوج الكشافة التونسية ببلدية صفاقس وفوج الربض وجمعية الكشاف التونسي وجمعية صفاقس المزيانة إلى جانب عدد من إطارات البلدية.

وثمّن فرحات بريك المجهودات المبذولة من مختلف الأطراف المتدخلة لإنجاح هذه الدورة، مؤكداً حرص بلدية صفاقس على توفير كل الظروف الملائمة وتجاوز مختلف الإخلالات حتى تكون هذه الدورة في مستوى تطلعات متساكني الجهة.

ويتضمن البرنامج عدداً من العروض الخارجية وتنشيط الساحات بالشراكة مع جمعيات ومنظمات وطنية، من بينها تنظيم إفطار جماعي وعرض “حضرة الأجيال” يوم 12 مارس بفسقية الفندري بباب الجبلي، إلى جانب عروض متزامنة يوم 14 مارس بساحة القصبة بالمدينة العتيقة وشارع الهادي شاكر وكشك الموسيقى، إضافة إلى إفطار جماعي وعروض موسيقية يوم 15 مارس بشط القراقنة.

كما ستحتضن الدوائر البلدية يومي 15 و16 مارس عدداً من العروض الثقافية والتنشيطية في إطار تقريب الأنشطة الثقافية من المواطنين وإحياء الفضاءات العامة خلال شهر رمضان.

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس

تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب



