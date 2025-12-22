Français
Anglais
العربية
الأخبار

صفاقس : افتتاح ملتقى الكتاب تحت شعار “ابحر مع الكتاب”

أشرف اليوم الاثنين 22 ديسمبر 2025 والي صفاقس محمد الحجري على افتتاح فعاليات ملتقى الكتاب بصفاقس، الذي يُنظَّم تحت شعار «ابحر مع الكتاب»، وذلك بفضاء فضاء المئة متر.

و يُنظَّم هذا الحدث الثقافي من قبل المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بصفاقس، بمشاركة أكثر من سبعة عارضين، في إطار دعم الكتاب و تشجيع المطالعة ونشر الثقافة لدى مختلف الفئات العمرية.

و تتواصل فعاليات الملتقى من 22 إلى 28 ديسمبر 2025، حيث يتضمن البرنامج جملة من الأنشطة الثقافية المتنوعة، من بينها معارض للكتاب ولقاءات فكرية وتفاعلية، بما يعزز الحراك الثقافي بالجهة ويكرّس دور الكتاب كرافد أساسي للتنمية الفكرية والمعرفية في صفاقس.

