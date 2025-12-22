صفاقس : افتتاح ملتقى الكتاب تحت شعار “ابحر مع الكتاب”

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أشرف اليوم الاثنين 22 ديسمبر 2025 والي صفاقس محمد الحجري على افتتاح فعاليات ملتقى الكتاب بصفاقس، الذي يُنظَّم تحت شعار «ابحر مع الكتاب»، وذلك بفضاء فضاء المئة متر.

و يُنظَّم هذا الحدث الثقافي من قبل المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بصفاقس، بمشاركة أكثر من سبعة عارضين، في إطار دعم الكتاب و تشجيع المطالعة ونشر الثقافة لدى مختلف الفئات العمرية.

و تتواصل فعاليات الملتقى من 22 إلى 28 ديسمبر 2025، حيث يتضمن البرنامج جملة من الأنشطة الثقافية المتنوعة، من بينها معارض للكتاب ولقاءات فكرية وتفاعلية، بما يعزز الحراك الثقافي بالجهة ويكرّس دور الكتاب كرافد أساسي للتنمية الفكرية والمعرفية في صفاقس.

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس

تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب



